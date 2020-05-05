İngiltere'de Koronavirüsle Mücadelede Drone'lar Kullanılacak

Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olan İngiltere, salgınla mücadelede drone'lara başvuruyor. Ülkenin sivil havacılık kuruluşu, drone'larla ilgili kısıtlamaları gevşetmeye hazırlandıklarını duyurdu.

3,7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 256 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, dünya genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ekonomiden sağlığa kadar birçok alanda olumsuz etkisini hissettiren virüsle mücadele çalışmalarına da devam ediliyor.

Bu çalışmalardan bir tanesi de İngiltere’de gerçekleşiyor. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (Civil Aviation Authority / CAA), ülkedeki drone'lara yönelik uygulanan kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanıyor.

Koronavirüsle mücadelede drone yardımı:

NTV’nin İngiliz basınına dayandırdığı haberine göre koronavirüs salgını döneminde çoğunlukla test kitleri ve tıbbi ekipmanların taşınması işlemlerinde bu hava araçları kullanılacak. Yetkili kurumun yayınladığı 23 sayfalık eylem planında taşıma işlemlerinde drone'ların kullanılması sayesinde teslimatlar daha ucuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu hava araçlarıyla gerçekleştirilecek olan nakliye işlemlerinde ulaşımın zor olduğu bölgelere kolayca ulaşılacak.

İngiltere’de yayın yapan The Telegraph gazetesine göre proje kapsamında drone'larla ilk teslimat, İngiltere’nin güneydoğu bölgesinde bulunan ve Manş Denizi’nde yer alan Wight Adası’na gerçekleştirildi. 380 km2’lik bu adada toplamda 141 bin kişi yaşıyor.

İlk koronavirüs vakasının şubat ayında görüldüğü İngiltere'de şu ana kadar 194 binden fazla koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 29 bini aştı. İngiltere, dünyada en çok koronavirüs vakası görülen 4. ülke konumunda bulunuyor. Koronavirüse bağlı ölümlerde dünya genelinde ikinci sırada bulunan ülke, Avrupa’daysa birinci sırada. Ülkede iyileşen hasta sayısına dair bir bilgi bulunmuyor.