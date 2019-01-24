İngiltere'de Bir Takım, Ekibin Başına Yapay Zekayı Getirdi

İngiliz futbol ekibi Finchley FC, futbol takımını yönetecek antrenörü bir yapay zekadan seçti.

Türk futbol kamuoyu, Ersun Yanal sonrası menajerlik oyunlarına ve buradan keşfedilen yeteneklere aşina oldu. 'FM yanılmaz!' mantalitesi çoğu zaman bu mottonun arkasını doldurdu ama artık bambaşka bir döneme girmiş durumdayız.

Futbolcuların ne kadar yetenekli olduğu, bilgisayar ve yapay zekalarla tespit edilebiliyor. Ülkenin başkenti Londra'daki Finchley FC, takımın başına bir yapay zekayı getirdi.

Sesli komutlar ile anlaşılacak olan bir takım kaptanı, veri analizi yapabilen bir robot antrenör derken işi bambaşka bir seviyeye taşıyan Finchley FC'nin başarılı olup olamayacağını zamanla göreceğiz.