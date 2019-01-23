  • Blizzard ve Google, StarCraft 2 Yapay Zekasını Tanıtacak

Blizzard ve Google, Yarın StarCraft 2 Yapay Zekasını Tanıtacak

1 dk okuma süresi
6
2
1
1
0
Çalışmalarına 2016 yılında başlanan StarCraft 2 Deepmind yapay zekası, yarın Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınlarla nihayet ortaya çıkacak.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Google, Blizzard ile birlikte 2016 yılında düzenlenen BlizzCon'da önemli bir duyuru gerçekleştirmiş ve Deepmind yapay zekanın StarCraft 2’de boy göstererek botların insanlar ile kafa kafaya mücadele etmesini sağlayacağını açıklamıştı. Blizzard, Deepmind’ın verimli bir şekilde eğitilmesi için 65.000 maç kaydının veritabanına eklendiğini ve her ay yarım milyon maçın daha veritabanına eklenerek yapay zekanın geliştirilmesini sağlayacağını açıklamıştı.

Blizzard, son gerçekleşen BlizzCon etkinliğinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Blizzard’ın açıklamasına göre kendine işçilerle rush taktiği geliştiren Deepmind, Insane (çılgın) zorluk seviyesinde %50 başarı oranına ulaştı. Dahası, oyunun yapay zekası sürekli olarak öğrenmeye devam ediyor. Bu nedenle artık rakiplerinin agresif taktikleri ile baş edebilecek seviyeye ulaşmış durumda.
İLGİLİ HABER

Google, Şeffaflık İhlalinden Dolayı 50 Milyon Euro Ceza Aldı

Aradan 3 yıl geçmiş olmasına rağmen StarCraft 2’nin tehlikeli yapay zekası Deepmind, resmi olarak tanıtılmış değil. Fakat bu durum uzun sürmeyecek. Blizzard, bugün yaptığı açıklama ile StarCraft Twitch kanalı ve Deepmind YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak lansman etkinliğinde StarCraft 2 için özel olarak geliştirilen Deepmind yapay zekasının 24 Ocak’ta resmi olarak tanıtılacağını duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.pcgamer.com/blizzard-will-show-off-googles-deepmind-ai-in-starcraft-2-later-this-week/
Etiketler: google, deepmind, blizzard, starcraft 2
6
2
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
6
2
1
1
0