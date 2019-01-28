Kişilerin kendilerine zarar verdikleri ya da intihar ettikleri içeriklerin kaldırılmaması halinde sosyal medyanın yasaklanabileceğini duyuran İngiltere, şirketlerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmediğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, katıldığı bir BBC programında sosyal medya şirketleri ile ilgili oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şirketlerin platformlarında bulunan içerikler hakkında yeterince hassas davranmadığını söyleyen Hancock, ‘’Yapması gerekenleri yapmadıklarını düşünürsek, o zaman yasa çıkarabiliriz ve çıkarmamız gerekir. Böyle bir şey yapmak istemem.’’ dedi.

Bakan Hancock, daha önce gerçekleştirdiği açıklamalarda da sosyal medya şirketlerinin platformlarda bulunan kendine zarar veren kişilere ve intihar görüntüleri içeren içeriklerin kaldırılması yönünde çağrıda bulunmuştu. 2017 yılında 14 yaşındaki Molly Russell, intiharla ilgili izlediği içerikler sonucunda hayatına son vermiş, Russell’ın babası ise ‘’Instagram kızımın ölmesine yardımcı oldu.’’ demişti.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, ruh sağlığıyla ilgili sorunları konunun uzmanları ile ele aldıklarını belirtirken, bazı içerikleri kaldırmadıklarını ama bu videolara bakan kişileri kendilerine yardım edebilecek ve destek olabilecek gruplara yönlendirdiklerini söyledi. Bununla birlikle şirket, politikalarını ve teknolojilerini de değerlendirmeye aldıklarını açıkladı.

Instagram’ın sahibi olan Facebook, konuyla ilgili olarak son derece üzgün olduklarını belirtirken, bireye zarar veren ve intihara sürükleyen videoların platformlarında yerleri olmadığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yardım vakfı Papyrus, son bir haftada 30 ailenin kendilerine ulaşıp sosyal medyanın çocuklarının intiharında rol oynadığını söylediklerini dile getirdi.