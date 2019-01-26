Sosyal medya devi Facebook'un Instagram'ı da satın alması sonucunda bir kaos meydana geldi. Birçok kişiden eleştiri alan bu hareket, son olarak Kaliforniyalı bir kongre üyesi tarafından eleştirildi.

Facebook’un liderlerinin ve ortak kurucularının geçtiğimiz yıl boyunca şirketten ayrılması herkesin kafasında bir soru işareti oluşturdu. Tüm bunlar bir sır perdesi gibi görünse de New York Times’ın bugünkü haberi sonucunda bir fikir ortaya atılmış olabilir.

Görünüşe göre Zuckerberg, yalnızca WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger gibi ürünleri Facebook’a daha bağlı bir hale getirmek istemiyor. Farklı platformlardaki insanları da kendisine bağlamayı planlayan Zuckerberg, örneğin Facebook hesabı olmayan bir insanın Instagram üzerinden biriyle konuşabilmesini de mümkün kılmayı amaçlıyor.

Bu durum kulağa başta güzel gelse de Kaliforniyalı bir kongre üyesi çileden çıkmış gibi görünüyor. ABD Temsilcisi Ro Khanna, bu konuyu sosyal medyaya taşıdı ve Instagram yetkililerin en başında güven konusunda adı karalanmış olan Facebook’a platformu satmamalarının gerektiğini belirtti. Khanna ayrıca Facebook’la olan bağlantıları sebebiyle Instagram’ın da endişeler oluşturduğunu belirtti.

Khanna’nın bardağını taşıran son damla ise son kullanıcıların uygulama birleşimlerini fark edemezken Facebook’un, birleştirdiği uygulamalar sonucunda çok daha geniş bir veri yelpazesine sahip olacağıydı. Facebook cephesinden bakıldığında olay fazlasıyla faydalı olsa da kullanıcılar bu durumdan olumsuz etkileneceklerdir. En basit haliyle sizin Instagram’da paylaştığınız fotoğrafların analizi sonucunda Facebook’ta bulunan hedeflenmiş reklamların tutarlılığı kolaylıkla artırılabilir.