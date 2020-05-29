İngiltere'nin En Büyük Güneş Enerjisi Santrali Projesi

İngiltere'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan Cleve Hill Solar Park resmi olarak hayata geçiyor. Cleve Hill Solar Park, 91.000 evin elektrik enerjisini karşılayabilecek kapasitede olacak.

İngiltere'nin en büyük güneş enerjisi santrali unvanını taşıyacak olan Cleve Hill Solar Park projesi, geçtiğimiz çarşamba İngiltere Planlama Denetim Kurulu tarafından onaylandı. Londra'nın 96 kilometre güneydoğusunda bulunan Faversham bölgesinde kurulması planlanan Cleve Hill Solar Park, 880.000 güneş paneline ev sahipliği yapacak ve 350 MW enerji üretebilecek. Güneş enerjisi santralinin internet sitesindeki bilgilere göre bu enerji, 91.000 evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Cleve Hill Solar Park geliştiricilerinin söylediklerine göre bu santral, panelleri ve enerji depolama alanını içerisinde bulunduracak. Ayrıca bu santral, İngiltere'nin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirme hedefine ulaşabilmesi yolunda da büyük bir adım olacak. Cleve Hill Solar Park, 50 MW sınırını bir hayli aştığı için Ulusal Önemli Altyapı Projeleri'ne dâhil olacak ve sıkı bir denetimden geçecek fakat bu santral hakkında parlamentodan hâlâ farklı sesler yükseliyor.

Parlamento üyesi Helen Whatley: 'Bu proje, bütün bir bölgenin doğasını yok edecek'

Tabii ki Cleve Hill Solar Park projesi konusunda her şey harika değil. Parlamento içerisinde bu santrale karşı olan görüşler de bulunuyor. Parlamento üyesi Helen Whatley, bu güneş enerjisi santralinin inşa edileceği kırsal kesimi 'sanayileştireceğini' savunuyor. Whatley, bu konu ile alakalı "Burada sadece birkaç kırsal alandan bahsetmiyoruz; bu santral, kurulacağı alandaki bütün tabiatı yok edebilir. 2050 yılında sıfır karbon emisyonuna ulaşmamızı ben de istiyorum fakat yine de bu, ne pahasına olursa olsun düşüncesiyle yapılmamalı" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Cleve Hill Solar Park geliştiricileriyse duyulan bu kaygılara karşı, kurulacak olan güneş santralinin sağlayacağı enerjinin tam anlamıyla 'temiz' bir enerji olacağından ve kurulduğu bölgeye ve halka getireceği avantajlardan bahsetti. Cleve Hill temsilcisi Emily Marshall, "Güneş enerjisi santrali, yoğun olarak tarımsal alan olarak kullanılan bölgedeki biyolojik çeşitliliği yine aynı alanda bulunan çayırlar ve ormanlık bölgeler ile birlikte artıracak" açıklamasında bulundu.