Otonom araçlar konusundaki çalışmalardan biri de İngiltere'de gerçekleştirildi. Cambridge Üniversitesi'nin bahçesinde ring servisi olarak test edilen otonom minibüs biraz alay konusu oldu.

Otonom araçlar dendiği zaman hemen herkesin aklına Tesla'nın, Google'ın ya da diğer devlerin çalışmaları gelse de aslında bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda irili ufaklı firma var. Bu firmaların geliştirdiği otonom araçlar da test aşamasında.

Cambridge Üniversitesi'nin kampüsünde ring seferi yapan bu minibüs benzeri aracın normal şartlar altında kendi kendini idare edebilmesi ve İngiltere'de bir ilk olması gündem olacakken, İngilizler ise "Ne kadar çirkin gözüktüğüne" odaklanmayı tercih etti.

Minibüs değil Transformer

Aracın bir dış iskeleti andıran korumalıkları ve alışılmadık tarzı İngilizler'in dikkatini hemen üzerinde topladı. Bazı kişilerin metal ve korkutucu bir böceğe benzettiği otonom minibüs için pazı kişiler ise Transformers karakteri benzetmesinde bulundu.

Cambridge'de seferler yapmaya başlayan ve Birleşik Krallık bayrağının renklerinde boyanan minibüs, Twitter'da görüldüğü anda İngilizlerin de gündemine oturdu. Yapılan yorumlarda aracın pek çok farklı özelliğine kulp takıldığı görüldü.

Minibüsten başka her şeye benzetildi

Bazı kullanıcılar doğrudan aracın çirkin gözüktüğünü söyledi. Bir başka kullanıcı ise "Hali hazırda kaza yapmış gibi gözüküyor" dedi. Minibüsün dış boyasına takılan bir kullanıcı da "Bu bir otobüs, U-botların torpidolarından kaçan bir Birinci Dünya Savaşı zırhlısı değil" dedi. Minibüsün benzetildiği diğer şeyler arasında ise Decepticon kusmuğu, sinirli bir Pokemon, çarptığında insanı onlarca parçaya bölecek dev bir rende, sürücüsüz dev bir konserve açacağı gibi garip şeyler de yer aldı.

"Şimdiden kaza yapmış gibi gözüküyor."

"Neden tüm otonom araçlar bir Decepticon tarafından tükürülmüş bir şey gibi görünecek şekilde yapılıyor?"

Birleşik Krallık vatandaşlarının yaptığı şakaları bir kenara bıraktığımızda, Auriggo tarafından geliştirilen aracın saatte 32 kilometre hıza çıkabildiğini ve maksimum menzilinin de 160 kilometre olduğunu görüyoruz. Tek seferde 10 yolcu taşıyabilen bu aracı insan sürücüler de kontrol edebiliyor. Testler istenildiği gibi giderse bu araç Temmüz'da trafikte de kullanılmaya başlanacak.

Yine de İngilizler gerçekten Transformers'a benzer araç görmemişler, bir defa Transformers dışarıdan belli olmaz. Bakın bizim "Transformers"ımız öyle mi?