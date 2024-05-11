Şu anda İngilizce evrensel bir dil olarak konuşulsa da çok uzun zaman öncesinde İngiltere’nin resmî dili Fransızcaydı. Peki ulusal bir dile sahip bu yer, nasıl oluyor da başka bir ülkenin dilini konuşuyordu?

Aslında bu söylediğimiz şey asırlar öncesine ait olsa da az buz da değil, hemen hemen 300 yıldan bahsediyoruz.

Peki ya İngilizcenin suyu mu çıkmıştı? Tarihte neden böyle radikal bir değişim yaşandı? Hepsinin bir cevabı var!

Öncelikle konuyu anlamak için bir tık tarih bilgimize ihtiyacımız var.

1066 yılında Frenk ve İskandinav karışımı bir halk olan Normanların İngiltere'yi işgali, İngiliz toplumunda derinden değişikliklere neden olmuştu. Normanlar, bölgeye hükmettikten sonra üst sınıfların dili olarak Fransızcayı ve kilisenin dili olan Latinceyi hükûmette ve resmi işlerde kullanmaya başladılar.

Bu durum, İngilizcenin yalnızca alt sınıfların kullandığı bir dil statüsüne gelmesine neden oldu. Ancak Normanların sayısı, hiçbir zaman yerli halkı alt edecek kadar çok olmadı. Dolayısıyla hem Normanlar hem de yerli İngilizler iki dili konuşur hâle geldiler.

I. William, İngiltere'yi işgal ettikten sonra Normanları ülkeye yerleştirmeye başladı ve değişimlerin de önü böylece açıldı.

Bu değişikliklerden biri soylu seçkinlerin, sarayın ve hükûmetin dili olarak Norman Fransızcasının kabulüydü. Böylece İngiltere’de artık Fransızca kelimeler de yayılmaya başlamıştı. Özellikle çocuk isimlerinin değişiminde müthiş bir artış yaşandı.

William, Robert, Richard gibi isimler artık daha sık duyuluyordu. Toplumda dramatik bir değişim gerçekleşse de günlük işleyişte İngilizcenin tamamen yok olduğunu söylemek de güç olacak.

Bu süreçte eski İngilizce, Orta İngilizce adını alırken; Fransızca da Anglo-Norman lehçesi hâline geldi.

İngiltere ve Fransa arasındaki rekabet arttıkça konuşulan iki dil arasında da bir çekişme yaşanıyordu. Egemen sınıflar, zaman gittikçe İngiliz kimliğini vurgulamaya başladılar. Bu dönemde İngiltere kralı III. Henry, oğullarına İngiliz isimleri vermeye başladı ve resmî belgeler artık Fransızcanın yanı sıra İngilizce olarak da yayınlanıyordu.

I. Edward gibi Fransızca konuşan kral bile halkı, İngiliz dilinin yok olma tehlikesine karşı uyardmıştı. IV. Henry ise İngilizceyi tercih eden ilk İngiltere kralı oldu.

İngilizce ve Fransızca çekişmesi yıllarca sürdü. Şu an İngilizce, evrenselliğini kazanmış olsa da Fransızca, nereden baksanız 300 yıl boyunca İngiltere’de konuşulan önemli bir dildi. Gelin görün ki savaşı İngilizce kazandı.

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