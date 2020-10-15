İngiltere’de Son Zamanların En ‘Pahalı’ Trafik Kazası

İngiltere'de otomobil tutkunlarının gözünü yaşartan bir trafik kazası meydana geldi. Yaralanan kimsenin olmadığı trafik kazasında bir Rolls-Royce Ghost, Lamborghini Urus'a arkadan çarptı. Görgü tanıkları, Ghost sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığını söylediler.

İngiltere'nin Walshall kasabasında, kolay kolay göremeyeceğiniz bir trafik kazası meydana geldi. Kolay kolay göremeyeceğinizden kastımız ise kazaya karışan her iki aracın da birbirinden lüks olmasıydı. Az sonra sizlerle paylaşacağımız görüntü, ayrıca dünyanın en lüks otomobillerinden bazılarını üreten Rolls-Royce'un sağlamlığını da sorgulatacak türden.

13 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında, yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Ancak kaza anında bölgede olan tanıklara göre kazaya karışan Rolls-Royce Ghost'un sürücüsü, iki araca çarptıktan sonra olay kaçmış. Bu arada, kazaya karışan ikinci araçsa Lamborghini'nin sevilen SUV'u Urus'tu. Lamborghini Urus, bu trafik kazasını daha az hasarla atlatmış gibi görünüyor.

İşte kaza yerinde çekilmiş olan bir fotoğraf

Az önce sizlere, Rolls-Royce Ghost'ın iki farklı araca çarptığından bahsetmiştik. Bu durum, araçtaki hasardan da anlaşılabiliyor. Çünkü beyaz renkli Rolls-Royce Ghost sol taraftan, Lamborghini Urus'un sağ arka tarafına çarpmış. Ancak aracın sağ çamurluk ve sağ ön kapısında da hasar oluştuğunu görebiliyoruz. Bu arada, aracın sol ön tarafından yaklaşık yarım metre kadar ezildiğini de söylemeden geçmemek gerekiyor. Ayrıca Ghost'un hava yastıkları da patlamış durumda.

İngiltere'de yaşanan trafik kazasının detayları bilinmiyor. Ancak ortadaki maddi hassarın çok fazla olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Özellikle de Urus'a çarpan Rolls-Royce Ghost'un ön ızgarası, kaputu ve sol çamurluğu dağılmış durumda. Sektörel uzmanlar, bu trafik kazasının 250 bin dolar civarında maddi zarara yol açtığını ifade ediyorlar.