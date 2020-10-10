Türkiye’de Bu Sene Kaç Adet Elektrikli Otomobil Satıldı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre 2020’nin ilk 9 ayında ülkemizde 261 elektrikli otomobil, 11 bin 750 adet de hibrit otomobil satıldı. Elektrikli otomobil satışının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 103,9 artış gösterdiği bildirildi.

Dünya üzerindeki pek çok otomobil üreticisinin sektörün geleceği olacak elektrikli ve hibrit otomobillere yatırım yaptığını görmeye başladık. Daha çok Tesla ile başlayan bu trend, Porsche’den BMW’e tüm otomobil üreticileri tarafından benimsenmeye başladı. Ülkemizde de elektrikli otomobiller her geçen gün biraz daha fazla artıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından derlenen verilere göre, 2020’nin ilk 9 ayında Türkiye’de toplamda 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu orana göre elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,9 artış gösterirken hibrit otomobil satışlarında ise yüzde 53,7’lik bir yükseliş oldu.

Elektrikli otomobil satışı Türkiye’de istenen seviyede değil

Kısa vadede hibrit, uzun vadede ise elektrikli otomobillerin pazara hakim olacağını artık görüyoruz. Buna karşın ülkemizde hala elektrikli ve hibrit otomobillerin, genel otomobil satışlarına oranla çok az olduğu gözlemleniyor. 2020 Eylül itibariyle 261 adet otomobil satışı gerçekleşirken, bu oran genel otomobil satışının yüzde 0,1’lik dilimini oluşturdu. Hibrit otomobiller ise, tüm pazarın yüzde 3’lük dilimine hakim oldu. 2020 Eylül ayına kadar olan süreçte toplamda 388.690 otomobilin satışı gerçekleşirken, en fazla otomobil satışı yüzde 52,2 ile benzinli araçlarda oldu.

2020 Ocak - Eylül döneminde hangi motor tipleri tercih edildi?

2020’de eylül ayına kadar yapılan satışlarda 202.839 araçla en yüksek payda benzinli otomobillerde gerçekleşti. Bu satışla yüzde 52,2’lik bir paydaya sahip olan benzinli otomobilleri yüzde 40,7 ile dizel otomobiller takip etti. Dizel otomobiller toplamda 158.059 adet satılırken, pazar payının yüzde 4,1’ini ise otogaza sahip araçlar doldurdu. Otogazlı araç satışları toplamda 15.781 adedi buldu. Bunların ardındansa yüzde 3,0’la hibrit, yüzde 0,1’le de elektrikli otomobiller yer aldı.

Ülkemizde elektrikli otomobillerin hala bu kadar az satılmasının arkasında bazı sebepler yer alıyor. Öncelikle bu otomobillerin yüksek fiyatı dikkat çekiyor, ayrıca teknik servis yetersizliği de müşterileri bu otomobillerden uzaklaştırırken, asıl sebebin ise Türkiye genelinde hala yeterli sayıda şarj istasyonu bulunmaması olduğu gösteriliyor. Türkiye’nin geliştirmekte olduğu elektrikli otomobille birlikte ülkemizde de altyapı çalışmalarının gerçekleşmesi ve çok daha fazla müşterinin bu araçlara yöneleceğini öngörebiliriz.