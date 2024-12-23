Bilim insanları, insan beyninin ne kadar hızlı düşündüğünü araştırdı. Sonuçlar, bilgiyi sandığımız kadar hızlı işlemediğimizi gösterdi.

İnsan beyninin bilgiyi ne kadar hızlı işlediğini düşündünüz mü? Bu sorununun yanıtını merak eden Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden nörobiyolojistler, bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışma, mental olarak düşündüğümüz kadar hızlı olmadığımızı ortaya koydu.

Araştırmaya göre insan beyni, yaklaşık 10 bitlik sabit ve gerçekten yavaş diyebileceğimiz bir hızda düşünüyor. Bu hızda hayal kuruyor, hatırlıyor ve karar veriyormuşuz. Bulguların Neuron dergisi üzerinden yayımlandığını belirtelim.

Peki bilgiyi neden bu kadar yavaş işliyoruz?

Araştırmacılardan biri olan nörobiyolojist Markus Meister, yaptığı açıklamada insan beyninin sanıldığı gibi öyle inanılmaz olmadığını belirtti ve kullandığımız cihazlara göre çok yavaş olduğunu aktardı: “İnsan beyni düşündüğümüzden çok daha az etkileyici. Karar verme gibi konularda inanılmaz yavaş ve etkileşimde bulunduğumuz cihazlardan da gülünç derecede daha yavaş.”

Peki bilgisayarların her saniyede trilyonlarca işlem gerçekleştirilmesiyle karşılaştırdığımızda neden bu kadar yavaşız? Ekibe göre bunun nedeni, düşünceleri tek bir dosya olarak işlememiz. Bu da yavaş, uzun bir sıraya neden oluşuyor demek.

Daha da ilginci, duyu sistemimizin saniyede 1 milyar bit, yani 1 gigabit hızında duyusal veri toplayabilmesi. Sinir sistemi bu kadar hızlı çalışırken toplanan bu veriler, 10 bitlik inanılmaz derecede daha yavaş bilişsel bilgisayarlarımızda işleniyor. Araştırmacılara göre duyusal sistem ile işlem hızındaki bu uyumsuzluk derinlemesine incelemesi gereken bir gizem.

Bulgularda farklı aktiviteler sırasındaki beyin hızlarımız da gözlemlendi. Örneğin gözler bağlı bir şekilde Rubik küpü çözmenin 12 bitin biraz altında işlem gerektirdiği görüldü. Strateji oyunu StarCraft’ı projesyonel seviyede oynarsanız ise 10 bit hızında düşünüyormuşsunuz. Çok daha karmaşık şeyler yaptığınızda 50 bite kadar zorlayabiliyorsunuz. Ancak günlük yaptığınız çoğu şeyde 10 bit civarı işlem gerekiyor.

Beynimizin nasıl çalıştığını, nasıl evrimleştiğini bilmek özellikle yapay zekânın geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu yüzden konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylememiz mümkün.