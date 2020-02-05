İnsan Deri Hücrelerinden Yeni Bir Tür İplik Geliştirildi

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, insan deri hücrelerinden yapılan yeni bir tür iplik geliştirdiler. “İnsan tekstili” adı verilen iplik ile yaraları kapatmak, deri nakli gibi işlemler yapılabiliyor.

Tıp alanındaki bazı çalışmalar, insanı gerçekten hayrete düşürecek şeyler ortaya koyabiliyor. Fransa’da yapılan yeni bir çalışma da tam olarak bu seviyede. Bordeaux’da bulunan Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Merkezi’nden araştırmacılar, insan deri hücresinden elde edilen bir tür iplik geliştirdiler.

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Merkezi’nden araştırmacıların çalışmalarının sonuçları, Acta Biomateriala dergisinde yayınlandı. Dergide yayınlanan makalede, “İnsan tekstili, eşsiz bir biyo uyumluluk seviyesi sunuyor ve tamamen yeni nesil biyolojik doku mühendisliği ürünlerini temsil ediyor” denildi.

İnsan derisinden iplikler bu şekilde dokunuyor

“İnsan tekstili” ismi verilen ipliğin en önemli avantajı, geleneksel olarak kullanılan sentetik cerrahi malzemelerin aksine, iyileşme sürecinde karmaşık bağışıklık tepkilerinin ortaya çıkmamasını sağlıyor olması.

Korkunç denebilecek bu iplik teknolojisini elde etmek için araştırmacılar, insan deri hücrelerini uzun şeritler halinde kesiyorlar. Sonra bu şeritler iplik benzeri bir malzeme haline getirilmek üzere farklı şekillerde imal ediliyor.

İnsan deri hücresinden geliştirilen iplik çalışmasında görev alan Nicholas L’Heureux, ipliğin istenen şekilde örülebileceğini söylüyor. Geliştirilen bu iplik teknolojisi ile araştırmacılar, bir farenin yaralarını diktiler. Farenin yaraları iki hafta içinde tamamen iyileşti. Aynı zamanda bir koyunun atar damarındaki yarayı kapatmak için de bu iplikten bir doku oluşturuldu.

İnsan derisinden geliştirilen iplik teknolojisi, aynı araştırma ekibinin daha önce geliştirdiği biyomateryal tabakalara dayanıyor. Daha önce geliştirilen biyomateryal tabaka, yapay kan damarlarına yerleştirilebilmişti.