Yanık Yaralarına Yapay Deri Basan Bir Cihaz Geliştirildi

Bilim insanları, yanık yaraları için yapay deri basarak hasarlı bölgenin tedavi edilmesini sağlayan bir cihaz geliştirdi. Son testleri başarıyla gerçekleştirilen cihazın, deri nakli gibi tedavilere alternatif olması bekleniyor.

Kanadalı bilim insanları, 2018'de yapay deri katmanlarını doğrudan yanık yaralarına basan bir el cihazı tanıtmışlardı. Araştırmacı Axel Günther, o zamanlar cihazı koli bandı makinesine benzeterek, bant rulosu yerine yara üzerine parça doku bandı yerleştiren bir mikro aygıt olarak tanımlamıştı.

Ekip, cihaz üzerinde yaptıkları son denemelerin umut verici sonuçlarını geçtiğimiz günlerde paylaştı ve cihazın yanık tedavilerinde kullanılmasına bir adım daha yaklaştı. Doktorların şu anda ciddi derecedeki yanıkların tedavisi için çeşitli seçenekleri var. Genelde bu tarz vakalarda hasarlı doku çıkarılarak vücudun başka bir kısmından sağlıklı bir doku ile değiştiriliyor. Ancak bazı durumlarda deri nakli uygun bir seçenek olmuyor.

Deri baskı cihazı, deri nakline alternatif olabilir

Günther yaptığı açıklamada, cildin hem üst, hem de alt katmanlarınını tahrip eden kapsamlı yanıklarda her zaman sağlıklı deri bulunamadığını belirterek, deriyi doğrudan yanığa yerleştiren cihazın önemli bir buluş olabileceğini söyledi. Ekibin geliştirdiği cihaz, özel bioink katmanları doğrudan yara üzerine yayarak, deri nakli ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Bioink, iyileştirici proteinlerin yanı sıra vücudun bağışıklık sistemine yardımcı olan ve yeni hücrelerin oluşmasını sağlayan mezenkimal kök hücreleri içeriyor.

Ekip, cihazı domuzlardaki yanıklarda test etti ve sonuçlardan memnun kaldı. Araştırmacı Marc Jeschke basın açıklamasında, cihazın deri tabakalarını yaralara başarıyla uyguladığını ve mezenkimal kök hücre ile tedavi edilen yaraların son derece iyi bir şekilde iyileştiğini söyledi.