İnsan Kasını Taklit Edebilen Fiber Lifler Geliştirildi

Araştırmacılar, bir kas gibi performans gösterebilen günümüzde var olan ve diğer seçeneklerden birçok yönden daha iyi olan yeni bir lif türü yarattılar. En önemlisi ise bu kas benzeri liflerin yapılması ve geri dönüştürülmesi oldukça kolay.

ABD’nin Texas bölgesinde yer alan Austin'deki Texas Üniversitesi ve Penn State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, günümüzde mevcut olan diğer seçeneklerden birçok yönden daha iyi bir kas gibi performans gösterebilen yeni bir lif türü yarattılar.

Araştırmacıların dediğine göre bu kas benzeri liflerin yapılması ve geri dönüştürülmesi kolaydır. Yayınlanan yeni bir makalede araştırmacılar, başlangıçta başka bir proje üzerinde çalışırken keşfettikleri bu liflerin, bugün piyasada bulunanlara kıyasla daha verimli, esnek ve artan gerilimi kaldırabildiğini söylüyorlar. Bu lifler, tıp ve robotik dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılabilir.

“Zayıf kolları olan kişilerin hareket ve güç kazanmalarına yardımcı olabilir”

Bu tür bir lif ile yapılmış robotik kollar, zayıf kolları olan kişilerin hareket ve güç kazanmalarına yardımcı olmak için yardımcı bir dış iskelet olarak kullanılabilir. Araştırmacılar, başka bir potansiyel uygulamanın cerrahi prosedürlerde kullanılabilecek ve yara iyileştikten sonra vücudun içinde doğal olarak bozulabilen bir tür kendi kendine yok olan bandaj ile kullanılabileceğini söylüyor.

Penn State'de malzeme bilimi ve mühendisliği yardımcı doçenti ve makalenin yazarı Robert Hickey, konuyla alakalı olarak "Aktüatörler, bir makinenin büzülecek, bükülecek veya genişleyecek parçaları gibi herhangi bir dış uyaran altında değişecek veya deforme olacak malzemeleridir. Ve robotik gibi teknolojiler için bu malzemelerin temelde yapay kaslar gibi hareket edebilen yumuşak, hafif versiyonlarını geliştirmemiz gerekiyor. Çalışmamız gerçekten bunu yapmanın yeni bir yolunu bulmakla ilgili" diyor.

Fiber malzeme, bir blok kopolimer olarak bilinir. Bunu oluşturmak içinse polimeri bir çözücüye koymak ve ardından su eklemek gerekiyor. Polimerin bir kısmı hidrofiliktir (suyu çeker), diğer kısmı ise hidrofobiktir (suya dayanıklıdır). Polimer grubunun hidrofobik kısımları, kendilerini sudan korumak için bir araya gelerek elyafın yapısını oluşturur. Sonra da araştırmacıların elde ettiği kası taklit edebilen fiber lifler ortaya çıkar.

Araştırmacılar projenin daha henüz başlarındalar. Hedefleri ise polimerin yapısal değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, enerji yoğunluğu ve hızı dahil olmak üzere bazı harekete geçirme özelliklerini iyileştirmek. Araştırmanın orijinal yazısını ve detaylı halini buradan görebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.