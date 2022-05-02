Tıpta ve Robotikte Devrim Yaratacak 'Akıllı Örgü'

MIT'den bilim insanları, insanlara istenilen şekilde ve istenilen noktadan destek olunmasını sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirdi. Bir örgüye bağlı olan teknoloji, kullanıcısının ihtiyacına göre özelleştirilebiliyor.

Günümüzde ‘yumuşak robotik’ teknolojisine olan talep her geçen gün artmaya devam ederken bilim insanları da bu teknolojiyi geliştirmeyi sürdürüyor. Son olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanları, rehabilite teknolojileri konusunda büyük çığır açacak bir yeniliğe imza attı.

MIT bünyesindeki Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ Laboratuvarı’ndan bilim insanları, ‘PneuAct’ ismini verdikleri yeni bir teknoloji geliştirdi. Bilim insanları, kendi deyimlerine göre ‘babaannenizin örgüsünden farksız’ bir örgüye yumuşak hava basınçlı uyarıcılar eklemeyi başardı. Ortaya çıkan teknoloji, yalnızca rehabilitasyon değil, pek çok alanda yeni imkânların kapısı olma adayı oldu.

İstediğiniz yerden hissetmesini ve istediğiniz yeri kavramasını sağlayabildiğiniz cihaz:

Devrim niteliğinde olan bu küçük teknoloji, dokunsal uyarılara tepki veren bir dikişe yer veriyor. Cihazdaki dikiş, hava basıncıyla şişecek yerlerin ve dokunsal bildirimin alınacağı yerlerin özelleştirilmesine imkân tanıyor. Böylelikle ortaya hem ihtiyacı olanlar için fiziksel destekleyici cihazlar, hem de kendi kendine hareket eden robotlar çıkıyor.

Cihaz, bir yazılım aracılığıyla kullanıcıya esneklik ve dokunmanın hangi dikiş bölgesinden algılanacağı gibi ayarları düzenleme imkânı sunuyor. Bununla birlikte temasla hava ile şişirilecek bölgeler de özel olarak seçiliyor. Tüm bu ayarlar yapıldıktan sonra cihazın dışındaki sarı örgü, makineler aracılığıyla üretiliyor. Geriye kalan tek şey, örgüyü hava basıncıyla şişecek olan yumuşak plastiğe geçirmek ve cihazı çalıştırmak oluyor.

Teknolojinin bazı kullanım alanları şu şekilde gösterildi:

Kişilere fiziksel destek sağlamak için kullanılabilecek rehabilitasyon cihazları.

Kendi kendine yürüyen robotlar