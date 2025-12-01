Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Japonya'da Foşur Foşur İnsan Yıkayan Makine Satışa Sunuldu: İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı!

Japonya'da bir teknoloji şirketi, insan yıkamaya yarayan bir makine üretti. Dudak uçuklatan bir fiyata satılacak ürün, daha şimdiden yaklaşık 10 sipariş aldı. Peki bu ürün neler sunuyor? İşte detaylar...

Japonya'da Foşur Foşur İnsan Yıkayan Makine Satışa Sunuldu: İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Teknoloji alanında dünyanın en az 50 yıl ilerisinde olan Japonya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. "Science" isimli bir teknoloji girişimi, ilk kez birkaç yıl önce tanıştığımız "insan yıkama makinesi"ni satışa sundu. Gelin hep birlikte bu ilginç ürünün özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

"Mirai Human Washing Machine" olarak isimlendirilen ürün, isminden de anlaşılabileceği üzere insanları yıkamak için kullanılıyor. Yani bu ürünü satın aldığınızda duş işiyle siz uğraşmayacaksınız. Cihaz, siz içine girdikten sonra otomatik olarak devreye girecek ve 15 dakika boyunca sizi güzelce yıkayacak. Bu işlem rahatlatıcı bir müzik eşliğinde gerçekleştirilecek ve kişinin kurutulması yine cihaz tarafından yapılacak.

Japonların insan yıkama makinesi işte böyle görünüyor:

Başlıksız-1

2,5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğinde olan insan yıkama makinesi, yıkama işlemini mikro kabarcık teknolojisiyle gerçekleştiriyor. Bu mikro kabarcıklar, yağ, kir ve ölü deriyi etkili bir biçimde temizliyor. Ayrıca cihazın içine girdiğiniz zaman sağlık verileriniz de ölçülüyor. Şirket bunu hem güvenliği sağlamak hem de kullanıcının sağlık durumunu kontrol edebilmek için yaptıklarını ifade ediyor.

Geleceğin Ülkesi, Geçmişin Esiri: Japonya Neden Hâlâ Faks Makinesi Kullanıyor? Geleceğin Ülkesi, Geçmişin Esiri: Japonya Neden Hâlâ Faks Makinesi Kullanıyor?

Tabii böyle bir teknolojiye sahip olmanın bedeli hiç ucuz olmayacak. Science tarafından yapılan açıklamaya göre insan yıkama makinesini satın almak isteyen müşterilerin, 385 bin dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyata razı gelmesi gerekecek. Bu rakamın ne kadar yüksek olduğunun bilincinde olan firma, çığır açan ürünü sınırlı sayıda üretecek. Ancak şunu da belirtmek lazım; yapılan açıklamaya kadar daha şimdiden 10 kadar insan yıkama makinesi satılmış durumda.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim