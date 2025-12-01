Japonya'da Foşur Foşur İnsan Yıkayan Makine Satışa Sunuldu: İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı!

Japonya'da bir teknoloji şirketi, insan yıkamaya yarayan bir makine üretti. Dudak uçuklatan bir fiyata satılacak ürün, daha şimdiden yaklaşık 10 sipariş aldı. Peki bu ürün neler sunuyor? İşte detaylar...

Teknoloji alanında dünyanın en az 50 yıl ilerisinde olan Japonya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. "Science" isimli bir teknoloji girişimi, ilk kez birkaç yıl önce tanıştığımız "insan yıkama makinesi"ni satışa sundu. Gelin hep birlikte bu ilginç ürünün özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

"Mirai Human Washing Machine" olarak isimlendirilen ürün, isminden de anlaşılabileceği üzere insanları yıkamak için kullanılıyor. Yani bu ürünü satın aldığınızda duş işiyle siz uğraşmayacaksınız. Cihaz, siz içine girdikten sonra otomatik olarak devreye girecek ve 15 dakika boyunca sizi güzelce yıkayacak. Bu işlem rahatlatıcı bir müzik eşliğinde gerçekleştirilecek ve kişinin kurutulması yine cihaz tarafından yapılacak.

Japonların insan yıkama makinesi işte böyle görünüyor:

2,5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğinde olan insan yıkama makinesi, yıkama işlemini mikro kabarcık teknolojisiyle gerçekleştiriyor. Bu mikro kabarcıklar, yağ, kir ve ölü deriyi etkili bir biçimde temizliyor. Ayrıca cihazın içine girdiğiniz zaman sağlık verileriniz de ölçülüyor. Şirket bunu hem güvenliği sağlamak hem de kullanıcının sağlık durumunu kontrol edebilmek için yaptıklarını ifade ediyor.

Tabii böyle bir teknolojiye sahip olmanın bedeli hiç ucuz olmayacak. Science tarafından yapılan açıklamaya göre insan yıkama makinesini satın almak isteyen müşterilerin, 385 bin dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyata razı gelmesi gerekecek. Bu rakamın ne kadar yüksek olduğunun bilincinde olan firma, çığır açan ürünü sınırlı sayıda üretecek. Ancak şunu da belirtmek lazım; yapılan açıklamaya kadar daha şimdiden 10 kadar insan yıkama makinesi satılmış durumda.