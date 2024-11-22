Japon bilim insanları, insanlar için "yıkama makinesi" geliştirdiler. Makinenin içine giren kişiler, yıkanıyor, durulanıyor ve kurulanıyor. Tüm süreç otomatik olarak işliyor.

Japon bilim insanları, seri üretime geçse milyonlarca adet satması garanti bir ürün üzerinde çalışıyorlar. Bu bağlamda; Science isimli bir teknoloji şirketi, insanlar için yıkama makinesi geliştirmeye başladı. Bu makine, banyoya bağımlı hâle gelmenizi sağlayacak gibi görünüyor.

Science'in yaptığı açıklamaya göre "insan yıkama makinesi" olarak isimlendirilen cihaz, oldukça büyük bir çamaşır makinesine benziyor. Ancak içine çamaşırları değil, kendinizi sokuyorsunuz. Dört bir yanında sensörlerin bulunduğu ve yıkanan kişinin biyolojik verilerini ölçebilen cihaz, size göstereceği görseller ile de zihninizin tazelenmesine yardımcı oluyor.

İnsan yıkama makinesi böyle görünüyor

Bir kapsüle benzeyen makine, içine girip oturulduğunda yıkama için gerekli miktarda su ile doluyor. Ayrıca bu suyun sıcaklığı maksimum rahatlama için sabit tutuluyor. Yıkama, durulama ve kurutma işlemini otomatik olarak halleden makineden çıktığınızda hayatınıza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, kıyafetlerinizi giymek.

Science, insan çamaşır makinesini Kansai Expo 2025 etkinlikleri için geliştirdi. 13 Nisan 2025 tarihinde tanıtılacak ürün, etkinlik kapsamında aktif olarak hizmet verecek. Önceden rezervasyon yaptıracak bireyler, bu makinenin içerisinde 15 dakika boyunca yıkanacaklar. Cİhazın nasıl bir deneyim sunacağı da o günlerde daha iyi anlaşılacak gibi görünüyor.