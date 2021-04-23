İnsanlardan Evcil Hayvanlara Koronavirüs Bulaşıyor Olabilir

İngiltere'de yürütülen bir araştırma, kedilere insanlardan koronavirüs bulaşabileceğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten bilim insanları, böyle bir senaryoda aynı zamanda kedi ve köpek gibi hayvanlardan insanlara virüsün bulaşma ihtimalinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs salgının başladığı ilk dönemlerde kedi ve köpek gibi hayvanlardan da bulaşma riski olduğuna yönelik bilimsel dayanağı bulunmayan pek çok açıklama yapılmış fakat sonrasında böyle bir riske dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ifade edilmişti. İngiltere'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma ise tam tersi bir senaryonun mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Glasgow Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada iki evcil kedide koronavirüs tespit edildi. Kedilerden biri koronavirüs sebebiyle yaşadığı solunum problemleri sonrası hayatını kaybederken, araştırma ekibi her iki kediye de virüsün sahiplerinden geçmiş olduğunu düşündüklerini ifade ediyorlar.

Enfekte olan pek çok hayvan türü olduğu biliniyor:

Dünyanın farklı bölgelerinden duruma benzer pek çok örnek vaka olduğu ifade ediliyor. Buna göre özellikle evcil hayvanlar olarak değerlendirildiğinde testi pozitif çıkan pek çok kedi ve köpek olduğu bildirilirken aynı zamanda goril ve kaplan gibi bazı hayvanlarda da pozitif vakalar tespit edilmiş durumda.

Araştırma virüsün insandan evcil hayvanlara bulaşabilme ihtimalinin olduğunu gösteriyor evet ancak bundan daha önemli bir noktaya da parmak basıyor; enfekte olan hayvanların virüsü yayıp yaymadığını anlama noktasında daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu türden bir riskin virüsün yayılmasını hızlandırma ihtimali olduğundan bu alandaki çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Çalışma sonuçlarını değerlendiren Cambridge Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölüm başkanı James Wood, koronavirüs teşhisi konan kişilerin evcil hayvanları ile de aralarına mesafe koymaları gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda evcil hayvanların da tıpkı ailenin diğer üyeleri gib önlemler alınarak korunması gerekiyor. Aile dışından insanlar ile temaslarını sınırlandırmak gelen öneriler arasında yer alıyor.