Evcil Hayvanlara Takılan Mikroçip Ne İşe Yarıyor?

Evcil hayvanlara getirilen mikroçip taktırma zorunluluğuyla birlikte insanların kafasında mikroçip hakkında bazı sorular oluşmaya başladı. Biz de bu soruları yanıtlamak ve mikroçip hakkında endişeleri gidermek için mikroçip implantı nedir, neden yararlıdır gibi sorulara yanıt verdik.

Evde beslenen kedi ve köpeklere çip taktırma zorunluluğuna yeni bir zaman kısıtlaması getirildi. Yasaya göre köpeklere 2021, kedilere de 2022 yılının sonuna kadar çip taktırmayanlara 10 bin TL para cezası uygulanacak. Mikroçip zorunlu kılınmadan önce birçok insan zaten kendi isteğiyle evcil hayvanlarına bu implanttan taktırmıştı ancak bu işlemle daha çok yeni tanışan insanlar da bulunuyor.

Tüylü dostlarımıza mikroçip taktırmak ilk başta acımasız ve tehlikeli gibi görünebilir. Sonuçta deri altına implant işlemi, ilk bakışta son derece fütüristik bir şeymiş gibi gelir insana. Mikroçipin ne olduğunu anladıkça bu implantın ne kadar yararlı bir şey olduğunu ve amacın tamamen evcil hayvanları korumak üzere olduğunu siz de anlayacaksınız. Dilerseniz mikroçip nedir, yararları neler ve herhangi bir tehlike teşkil ediyor mu, birlikte bakalım.

Mikroçip nedir?

Mikroçipi basitçe anlatmak gerekirse kendisi, aslında basit bir elektronik devreler grubudur. İlk patenti 1959 yılında alınan mikroçipin kullanım alanı telefondan füzelere son derece geniştir ancak biz bu yazımızda sadece evcil hayvanlar üzerinde uygulanan mikroçiplere odaklanacağız.

Mikroçipin boyutu son adından da anlaşılacağı üzere son derece küçüktür. Tüylü dostların deri altına implant edilen mikroçipler, aşağı yukarı bir pirinç tanesi kadardır. Bu yüzden de implant işlemi tamamlandıktan sonra evcil hayvanlar, mikroçipin varlığını hissetmezler.

Mikroçip ne işe yarar?

Bildiğiniz üzere Türkiye vatandaşı olan herkesin bir TC kimlik numarası bulunuyor. Bu numara sayesinde hangi aileye ait olduğumuz, kan grubumuz ve hangi hastalıklara sahip olduğumuz gibi on binlerce detay sistemde hızlı bir şekilde görüntülenebiliyor.

Mikroçipi şöyle düşünelim; biz TC kimlik numaramızı aklımızda tutabilir ya da kimliğimiz, yanımızda taşıyarak bu bilgiyi gerektiği zaman karşı tarafa aktarabiliriz. Tahmin edeceğiniz üzere tüylü dostlarımızın böyle bir şansı maalesef yok. Mikroçip, her bir evcil hayvan için sistemde bir yer açıyor ve bu sisteme evcil hayvanınızın cinsi, aşıları, sahibinin kim olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi önemli bilgiler giriliyor.

Mikroçip taktırmak yerine tasmaya bilgileri yazsak?

Ben tasmaya adımı soyadımı numaramı yazarım, evcil hayvanım kaybolursa bu yöntemle bulurum diyorsanız bu yolu seçmenin son derece riskli olabileceğini söyleyelim. Tahmin edebileceğiniz üzere evcil hayvanınızı kaçıran bir insanın yaptığı ilk şey, tasmayı çıkarıp bir çöpe atmak olacaktır.

Köpeğinizin ya da kedinizin kaybolması durumunda ise sürekli evde beslediğiniz evcil hayvanların sokak hayatına ayak uydurmakta epey zorlanacağını, başka hayvanlarla kavga ettiği zaman tasmaya bir zarar gelebileceğini unutmamak lazım.

Mikroçip taktırmanın yararları nelerdir?

Aslına bakarsanız mikroçip implantı, tamamen evcil hayvanları korumaya yönelik bir uygulama. En çok işe yarayacağı nokta ise yukarıda bahsetmiş olduğum gibi kayıp ya da hırsızlık gibi durumlar. Örneğin köpeğiniz çalındı ve hırsızlar tarafından başka birisine verildi. Köpek veterinere götürüldüğü zaman, mikroçip kontrolünde sahibinin başka birisi olduğu ortaya çıktığı anda siz, yani gerçek sahibi derhal aranıyor ve hırsızlar için gerekli yasal işlemler başlatılıyor.

Mikroçipin önemli olduğu bir diğer nokta ise ömür boyu bakarım vaatleriyle eve alınan kedi ya da köpeğin sokakta sahipsiz bırakılması. Önceden sahipli olduğu anlaşılan bir evcil hayvanın mikroçip kontrolleri yapıldığı zaman, onu vicdansız bir şekilde sokağa terk eden sahibi bulunuyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Bu uygulama sayesinde evcil hayvan sahipleri çok daha bilinçli bir hale geldiği için sokakta yaşayan kedi veya köpeğin sayılarında kontrol sağlanabiliyor.

Mikroçipte GPS bulunur mu?

Bu sorunun yanıtı şimdilik maalesef hayır. Evcil hayvanlara implant edilen mikroçip, sadece verilerin kaydedilmesini ve sistemde görüntülenmesine olanak sağlar. Elbette teknoloji ilerledikçe GPS özelliğine de sahip mikroçipler ortaya çıkacaktır ancak şimdilik evcil hayvanınızı mikroçip sayesinde takip etmeniz pek mümkün gözükmüyor.

Mikroçip taktırırken kedimin / köpeğimin canı yanar mı?

Mikroçip implant işlemi, evcil hayvanınıza aşı yaptırmakla son derece benzer nitelikler taşır. Mikroçipin tek farkı, uygulama sırasında kullanılan enjektörün yani iğnenin biraz daha kalın olmasıdır. Mikroçip sadece bir aşı kadar can yaktığı için veterinerler bu işlem için evcil hayvanınıza anestezi verme gereği bile duymaz.

Mikroçip implantı için belirli bir yaş sınırlaması var mı?

Veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilen mikroçip implantı, evcil hayvanınız 8 haftalık olduktan sonra herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. 8 haftadan sonra veterineriz işlemi yapmakta bir sakınca görmezse, implant işlemi çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilir.

Mikroçip tam olarak nereye implant edilir?

Kedi ve köpeklerin derilerinin en yumuşak olduğu yer boyunları ve sırtları arasındaki nokta, yani omuz kemiklerinin tam ortasıdır. Bu sebeple veterinerler, hem işlemin kolay bir şekilde uygulanması hem de tüylü dostların canlarının yanması için mikroçip implantını tam olarak bu noktaya uygularlar.

Evcil hayvanlara mikroçip taktırmanın ücreti nedir?

Aslında bu işlem için belirlenmiş sabit bir fiyat bulunmuyor. Mikroçip implant ücreti veterinerden veterinere göre değişiyor ve yakın zamanda veteriner hekim Mehmet Kızılinler’in yapmış olduğu açıklamaya göre mikroçip taktırma ücreti 75 TL’den başlıyor.

Elbette tüm veterinerler bu işlemi 75 TL’den yapmıyor, mikroçip taktırma ücreti 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu sebeple bu işlemi en güvenilir ve en uygun haliyle yaptırmak isteyen evcil hayvan sahiplerinin geniş çaplı bir araştırma yapması gerekiyor.