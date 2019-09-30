Bilgisayar Bilimleri Profesörü Dr. David Levy tarafından yapılan açıklamalara göre yapay zeka, insanlardan çok daha hızlı ve daha doğru kararlar alabiliyor. Levy, yapay zekanın bu özelliğinden dolayı bir gün, sıradan vatandaşların kendilerini yönetecek olan kişileri insan olarak değil, robot olarak seçebileceklerine inanıyor.

Yapay zeka teknolojileri ve akıllı robotlar, mükemmel bir hızla hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu duruma kimi kesimler tarafından tedirginlikle yaklaşılsa da bilim insanları, yapay zeka ve robot teknolojileri üzerinde çalışmalarını en uç noktaya taşıma konusunda kararlı bir tavır sergiliyorlar. Yapılan son açıklamalar ise, "Bir gün robotlar, dünyaya hakim olacak." sözünün gerçekten de doğru olabileceğini gösteriyor.

Robotların pek çok alanda kullanılabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Örneğin bazı bilim insanları, robotların kargo teslimatları yapabilmesi için çalışmalarını sürdürürken kimi bilim insanları ise gerçek bir balık gibi yüzebilen bir robot üreterek, denizleri keşfetmeyi planlıyorlar. Bu çalışmalar, günlük hayatın farklı alanlarında robotların kullanılabileceğini gözler önüne seriyor ancak robotların politikada neler yapabilecekleri büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Bilgisayar Bilimleri Profesörü Dr. David Levy tarafından yapılan açıklamalara göre robotlar, ilerleyen dönemlerde siyasilerin yerine geçebilir. Bunun nedeni ise robotların, insanlara oranla çok daha hızlı karar alabilmeleri ve tarafsızlık konusunda insanlardan daha iyi olmaları. Başka bir deyişle Levy, robotların insanlara oranla daha başarılı birer milletvekili ya da bürokrat olabileceğini söylüyor.

Levy, dünya siyasetinin her geçen gün biraz daha kötüye gittiğini ve sıradan vatandaşların, siyasilere olan güvenlerinin her geçen gün biraz daha azalmakta olduğunu ifade etti. Levy'ye göre yapay zeka, bir gün devlet başkanları veya başbakanların aldıkları kararlardan çok daha hızlı ve çok daha doğru kararlar alabilecekleri düzeye ulaşacak. Bu da sıradan insanların, yöneticilerini seçmek için yine kendi türünden olan siyasileri değil, robotları tercih etmelerine neden olacak.

Prof. Dr. David Levy tarafından yapılan açıklamalara göre, yapay zeka teknolojileri istenilen noktaya ulaştıkları zaman insanlar, bir siber hukukçuyla birebir görüşebilecekler. Levy'nin iddialarına göre o gün geldiği zaman insanlar, hukuksal konularla ilgili merak ettikleri her şeyi robotlara sorabilecek ve anlık olarak yanıt alabilecekler. Ayrıca Levy, insanların bu teknoloji için dünden hazır olduklarını ve bu gerçeklik için maksimum 50 sene zaman olduğunu ifade etti.