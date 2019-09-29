Nvida, Yapay Zekâ Destekli ‘Yeşil Perde’ Teknolojisini Tanıttı

Dünyanın lider ekran kartı üreticilerinden olan Nvidia, geçtiğimiz yıl tanıtılan RTX ekran kartlarıyla entegre olarak çalışacak yeni teknolojilerini tanıttı. Bunların arasından en dikkat çekeni ise "yeşil perde" gereksinimi olmadan çalışabilen "RTX Greenscreen" teknolojisi oldu.

Nvidia, canlı yayın yapan ve yeşil ekran (green-screen) perdelerine ihtiyaç duyanları oldukça yakından ilgilendiren yeni bir açıklama yaptı. Açıklamasında yeni teknolojisinden bahseden NVIDIA, RTX ekran kartlarındaki Tensor Cores tarafından desteklenen ve Twitch yayıncıları için canlı filtreler, yeşil ekran ve diğer yayın animasyonlarını yapabilen RTX Broadcast Engine'i tanıttı.

Nvidia’nın tanıttığı bu özelliklerden en dikkat çekeni ise Twitch yayıncılarının arka planında bulunan yeşil perdeye ihtiyaç duymadan arka planı oyun veya istenilen herhangi bir şeyle değiştirebilen “RTX Greenscreen” teknolojisi oldu.

Yeşil perdeye gerek kalmayacak:

Bir yapay zekâ temeline dayanan bu teknoloji, görüntünün hangi kısmında insan olduğunu ve hangisinin arka plan olduğunu anlayabiliyor, bu sayede de arka planda fiziksel bir yeşil perde olmadan bu görevi yerine getirebiliyor. Yeni teknolojisini yayınlara entegre edebilmek için OBS ile iş birliği yapan Nvidia, net bir tarih vermese de RTX Greenscreen’in birkaç ay içinde kullanılabilir olacağını belirtti.

Bir diğer özellik olan RTX AR ise kameradan gelen görüntüdeki yüzü algılamakla beraber göz ve ağız hareketlerini de takip edebiliyor. Böylece kullanıcılar, artırılmış gerçeklik efektlerini kullanarak yayına ekleme yapabiliyor ve görüntülerini 3D karakterlere çevirebiliyorlar.

Tanıtılan bir diğer önemli teknoloji ise RTX Style oldu. RTX Style, tüm özelliklere RTX AR aracılığıyla erişiyor ve video oyun çizimleri gibi şeylerle video akışına farklı şekiller vermeye imkân sağlıyor. Bu noktada Nvidia, Streamlabs ve XSplit'in de uygulamalar üzerinde çalıştığını söyledi.

Son olarak NVIDIA Video Codec SDK için ortaklıklarını duyuran Nvidia, bu noktada Twitch Studio, Discord ve Elgato ile birlikte çalışacağını duyurdu. Yeni teknolojilerin ne zaman geleceğine dair net bir tarih verilmese de birkaç ay içerisinde kullanıma açılması bekleniyor.