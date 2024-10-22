Dünya çapında büyük bir çoğunluğu oluşturan kişiler, sağ ellerini kullanan kişilerdir. Bu oranın neredeyse %10’unu ise solaklar oluşturuyor. Peki bu durum ne zamandan beri böyle?

Araştırmaların bile “solak insanların çoğunlukta olduğu bir toplum olmadı” dedikleri bu durumda, hangi elimizi aktif olarak kullanacağımız da beynimizde başlıyor.

Öyle ki ilk insanlarda bile bu durum gözlemlenmiş!

Bazı insanlar, beynin sol tarafını daha aktif kullanırken bazıları da sağ tarafını kullanıyor.

Yıllardır bildiğimiz bir gerçek şu ki, hangi tarafı aktif olarak kullanıyorsak; günlük işlerimizi gerçekleştirirken de o elimizi kullanmaya daha meyilliyiz. Ancak beynimiz, tam tersi şekilde kontrol ediliyor. Yani, beynimizin sol yarıküresi, sağ tarafımızı kontrol ediyor.

Uzmanlar, bu nörolojik iş bölümünün hayvanlardan beridir var olduğunu düşünüyor. Yani beynin her iki yarısının da amacı farklı. Birisi günlük işler yaparken diğeri de kendini koruma mekanizması sağlıyor.

Bireysel asimetri, ilk insanların alet kullanmasıyla başlamış olabilir.

İlk insanlar, ayağa kalkarak alet kullanmaya başladıklarında bu uzuvlarını farklı şekilde kullanmış olabilirler. Stephanie Braccini, bu kanıyı desteklemek için ekibi ile bir çalışma gerçekleştirdi. Şempanzeler üzerinde yapılan bu deneyde garip bir durum gözlemlenmişti: Dört ayak üzerinde duran şempanzelerde bir el tercihi yokken, iki ayak üzerinde duran şempanzelerde sağ ve sol el kullanımı tercihi değişiyordu.

Peki insanlar, çoğunluk olarak neden sağ elini kullanmaya yatkınlaştı?

Aslında eski çağdaki insanların bıraktığı kalıntılar arkeologlar tarafından incelendiğinde, insanların sağ ellerini kullanmaya meylettiklerine dair yeterli bir delil bulunamadı. Fakat farklı bir coğrafyada, Kenya’da yapılan bir araştırma, bu durumun tam aksine Homo habilis ve Homo erectus türlerinin sağ ellerini kullandıkları verilerine rastlandı.

Uzmanlara göre bu durum, dil ile ilişkili. Ne zaman dil, aktif olarak kullanılmaya başlandıysa insanlar, o zamandan beri sağ ellerini kullanıyorlar. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi, beynin işleyişi biraz ters. Dille ilgili herhangi bir şey, beynin sağ tarafından kontrol ediliyor. Beynin dilden dolayı sol tarafının kullanılması, sağ eli aktif etmiş olabileceği düşünülüyor.

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