Özellikle 1980-1990’larda yapılan araştırmalar, solakların daha kısa yaşadığına dair bulgular elde etmişti. Gerçekten böyle bir şey var mı dersiniz?

Solaklık ve yaşam süresi üzerine yapılan bazı araştırmalar, solak insanların sağlak olanlara göre daha kısa yaşadığını bulmuştu.

Solakları daha fazla telaş ettirmeden işin eğrisini doğrusunu anlatalım...

1980’lerde yapılan bazı araştırmalara göre solaklar daha kısa yaşıyor.

1991 yılında Diane Halpern ve Stanley Coren tarafından yapılan çalışmada, solakların sağ elini kullananlara göre yaklaşık 9 yıl daha kısa yaşadığı öne sürülmüştü fakat bu araştırma epey eleştiri aldı.

Araştırma neden mi eleştiri aldı?

Araştırma, yaşlı insanlara yapılan anketler yoluyla veri toplamıştı. Daha yaşlı insanlarda solaklık pek yaygın olmadığından doğal olarak sağ elini kullanan kişileri daha fazla içeriyordu.

Bu yüzden örneklem seçiminde rastgeleliğin sağlanmadığı ve sonuçların etkilendiği iddia edildi.

Sonrasında daha güncel araştırmalar yapıldı.

Halpern ve Coren’in bulguları, sonraki araştırmalarla örtüşmedi. Daha geniş bir örneklemle çalışıldı ve solaklık ile yaşam süresi arasında dikkate değer bir ilişki bulunmadı.

Solaklık, beynin hangi elin daha baskın olduğunu belirleyen bir özellik olduğundan genetik ve çevresel faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkıyor ancak bu ilişkilerin yaşam süresi üzerinde doğrudan bir etkisi yok.

Kısacası bilimsel literatürün genel değerlendirilmesine bakıldığında solak olmanın yaşam süresi üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını görebiliyoruz. Eski araştırmaların metadolojik hatalarından kaynaklanan yanlış sonuçlara hemen kanmamak gerek!

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