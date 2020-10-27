Spider-Man: Miles Morales'ten Yeni Oynanış Videosu

Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in geliştiricisi Insomniac, Instagram'dan yaptığı paylaşımda yeni bir oynanış videosuna yer verdi. 20 saniye uzunluğundaki yeni videoda Miles Morales, binalar arasında ağ fırlatarak uçuyordu.

Sony'nin PlayStation 5 için özel olarak duyurduğu oyunlar arasında sevilen Marvel's Spider-Man'in devam oyunu niteliğindeki Marvel's Spider-Man: Miles Morales de yer alıyordu. Yeni nesil grafikleriyle oyunculara sunulacak Miles Morales, yayınlanan görüntüleriyle oyunu merakla beklememizi sağlamıştı.

Oyunun geliştiricisi Insomniac Games, bugün yaptığı yeni bir paylaşımla oyunda yaşayacağımız deneyimi yeniden gözler önüne serdi. Oyunun oynanış videosunu daha önce görmüş olsak da yeni yayınlanan 20 saniye uzunluğundaki kısa video, oyun için daha da sabırsızlanmamıza neden oldu.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten yeni video:

Insomniac, paylaştığı videoyla birlikte bir de Miles Morales'ten övgüyle bahsetti. Yazıda Miles Morales'in korkusuz bir şekilde hareket ettiği ve genç enerjisini ağ atma tekniğine yansıttığı belirtildi. Geliştirici şirket, bu enerjinin diğer animasyonlarla da yansıtıldığını söyleyerek özellikle dövüş kısmında enerjinin gözükeceğini ifade etti.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten gelen yeni video elbette oyunun grafiklerini de gözler önüne seriyordu. Miles, binalar arasında ağ fırlatarak uçarken bizler de güneşin şehre verdiği ışığı ve bu ışığın yansımasını net bir şekilde görebiliyorduk. Ayrıca oyundaki canlı ve dolu dünya da epey ilgimizi çekti.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, yeni bir oyun olmanın yanı sıra Ultimate sürümünde beraberinde bir önceki oyun olan Marvel's Spider-Man'i de sunacak. Elbette Marvel's Spider-Man, Miles Morales ile birlikte geldiğinde yeni nesil grafiklerle oynanabilecek. Böylece oyuncular her iki oyunu da en yüksek kalitede deneyimleme şansına sahip olacaklar.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım günü PlayStation 5 oyun konsoluyla birlikte çıkış yapan oyunlardan birisi olacak. Ancak oyun o gün yalnızca seçili bölgelerde oynanabilecek. Takvimler 19 Kasım gününü gösterdiğindeyse dünyadaki her oyuncu yeni Spider-Man oyununu oynama imkânına sahip olacak.