Gına Geldi: Cyberpunk 2077 Bir Kez Daha Ertelendi

Oyun dünyasının iple çektiği CD PROJEKT RED yapımı Cyberpunk 2077, bugün bir kez daha ertelendi ve oyuncuları üzdü. Fakat CD PROJEKT RED'in aldığı karar, birçok oyuncunun sinirlenmesine neden oldu.

Oyun dünyasının merakla beklediği Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020 tarihinde oyuncularla buluşacaktı. Devasa büyüklükte bir haritaya ve bu haritanın içinde sayısız olasılığa ev sahipliği yapan oyun, normal şartlarda geçtiğimiz nisan ayında bizlerle buluşmuş, şu anda da tadını çıkarıyor olacaktık.

Fakat tahmin edebileceğiniz üzere koronavirüs, Cyberpunk 2077 geliştiricisi CD PROJEKT RED'i de etkileyerek oyunun ertelenmesine neden olmuştu. Oyun, 17 Eylül 2020 tarihine ertelenmiş, oyuncular da merakla bu tarihi beklemeye başlamışlardı. Fakat ardından oyunun çıkış tarihi 19 Kasım'a ertelenmişti.

Cyberpunk 2077 bir kez daha ertelendi:

Bu ertelemenin ardından uzunca bir süre Cyberpunk 2077'nin daha da erteleneceği hakkında endişe kalmamıştı. Zira CD PROJEKT RED, 19 Kasım'a az bir zaman kala oyunu pazarlama işlerini hızlandırmış ve pek çok heyecanlandırıcı içerik paylaşmıştı. Ancak bugün de gördüğümüz üzere her şey umduğumuz gibi olmayabiliyor.

Evet, Cyberpunk 2077 bir kez daha ertelendi. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Cyberpunk 2077 ekibi, oyunun 21 gün daha ertelendiğini duyurdu. Oyunun yeniden ertelenmesiyle birlikte Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi 10 Aralık 2020 olarak güncellendi.

Yapılan duyuruda geliştiriciler, oyunu bekleyenlerden özür diledi. Duyuruda şu anda en büyük zorluğun oyunu güncel nesil, yeni nesil ve PC'ye aynı anda çıkarmak olduğunu belirtti. Bu da Cyberpunk 2077 ekibinin 9 ayrı versiyonu test etmesi anlamına geliyordu. Tabii bahane ne olursa olsun oyuncular, yeni erteleme kararına olan öfkelerini yapılan paylaşımın altında belirtti.

Cyberpunk 2077 ekibi, bundan 24 saat öncesine kadar oyunun 19 Kasım'da çıkacağını ve hiçbir şekilde ertelenmeyeceğini belirtiyorlardı. Oyuncuları en çok sinir eden noktalardan birisi de elbette buydu. Şu anda tam olarak nedeninin ne olduğunu bilmesek de Cyberpunk 2077'nin yeniden ertelendiğini bir şekilde sineye çekmek zorundayız.