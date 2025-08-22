Insta360, üst düzey özelliklerle donattığı yeni aksiyon kamerası GO Ultra'yı duyurdu. 4K çözünürlük, 200 dakikaya varan çekim süresi ve 2 TB depolama alanı gibi özellikler, yeni GO Ultra'yı ilgi çekici hâle getiriyor.

Dünyanın en popüler aksiyon kamerası üreticilerinden Insta360, düzenlediği bir etkinlikte "GO Ultra" ismini verdiği yeni kamerasını duyurdu. Dikkat çeken özelliklerle donatılan aksiyon kamerası, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu yeni ürüne detaylıca bakalım.

Insta360 GO Ultra, firmanın daha önce piyasaya sürdüğü GO Ultra modellerinden oldukça farklı görünüyor. Ekip bu kez yuvarlatılmış kenarlara sahip kare tasarım kullanmayı tercih etti. 4,8 santimetre kenar uzunluğuna sahip olan kamera, rakiplerine kıyasla oldukça küçük olmasıyla öne çıkacak diyebiliriz.

Karşınızda Insta360 GO Ultra

Insta360'ın yeni aksiyon kamerası, teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Bu bağlamda; yeni GO Ultra'da 1/1.28 inç boyutlu bir sensöre sahip kamera bulunuyor. 4K çözünürlükte 60 fps video çekimlerine imkân tanıyan kamera, Aktif HDR modu ile 4K 30 fps çekimler de yapabiliyor. Ağır çekim isteyen kullanıcılar içinse 1080p 240 fps çekim modu sunuluyor.

Yenilenen Insta360 GO Ultra'nın tasarım değişikliği, bu aksiyon kamerasının batarya kapasitesini önemli ölçüde iyileştirdi. Yapılan açıklamaya göre yeni aksiyon kamerasında bulunan 500 mAh kapasiteli batarya, 70 dakikaya kadar çekim imkânı sunacak. Action Pod olarak isimlendirilen aksesuarı taktığınız zaman ise 200 dakikaya kadar kayıt yapılabilecek.

Insta360 GO Ultra'nın dikkate değer özellikleri bunlardan ibaret de değil. Bu aksiyon kamerasında dahili depolama alanı yerine 2 TB'ye kadar kapasiteye destek veren microSD kart soketi bulunuyor. Böylelikle çekimlerin yarıda kalması gibi durumlar ortadan kalkmış olacak.

Insta360 tarafından yapılan açıklamaya göre yeni GO Ultra'yı satın almak isteyen kullanıcıların 449,99 dolardan başlayan fiyatları gözden çıkarmaları gerekecek. Kamera ile sunulan ekipmanları da satın almak isteyen tüketiciler ise kendi ihtiyaçlarına göre 534 dolara kadar yükselen fiyatlarla karşılaşacaklar. Ürünün Türkiye fiyatı ise şimdilik belli değil.

Insta360 GO Ultra için yayımlanan tanıtım videosu: