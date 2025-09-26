Instagram'da Trend Olan "5120x1080" Video Akımı Nereden Çıktı?

Instagram, son birkaç gündür yeni bir trende ev sahipliği yapıyor. İçerik üreticiler, çözünürlüğü 5120x1080 piksel olan videolarla hepimizi ekrana kitlemiş durumda. Peki bu trend nereden patladı? İşte yeni trendle ilgili bilmeniz gereken her şey!

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, son günlerde yeni bir trende ev sahipliği yapmaya başladı. Bu bağlamda; platformda gezinmeye başladığınız zaman ekran oranı ultra ince videolar görmeye başlamış olmanız mümkün. 5120x1080 piksel çözünürlükteki görüntüler, böyle giderse Reels deneyimimizi hâyli değiştirecek gibi görünüyor.

Peki bu trend nereden çıktı? İnsanlar neden 32:9 en boy oranı olan videolar paylaşmaya başladılar? Bu içeriğimizde son günlerde gündemden düşmeyen bu olayın detaylarına bakacağız. Dilerseniz detaylara geçelim.

5120x1080 formatı nasıl patladı?

Aslına bakacak olursak bu sorunun cevabı yok. Çünkü sanki bir sihirli değnek, içerik üreticiler ile edit sayfalarına dokundu ve yeni trendi başlattı gibi bir durum var. 21–23 Eylül 2025 tarihinde yavaş yavaş paylaşılmaya başlayan videolarda "5120x1080 formatı patlıyor" gibi ifadeler kullanıldı. Birbiri ardına gelen paylaşımlar sonucunda da yeni trend yayıldı. Aynı günlerde Threads, X ve Reddit gibi platformlarda da konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılmaya başladı.

Peki neden başka bir format değil de 5120x1080 trend oldu?

5120x1080 piksel çözünürlük, teknoloji dünyasında uzun zamandır var diyebiliriz. Eğer 49 inç boyutunda kavisli yapıda olan bir monitörünüz varsa kullandığınız çözünürlük değeri büyük olasılıkla 5120x1080 pikseldir.

Instagram'ın tavsiyesine göre Reels videoların 9:16 (1080x1920 piksel) olması gerekiyor. Ayrıca zaten akıllı telefonlar için de ideal ekran çözünürlüğü bu. Hâl böyle olunca 5120x1080 piksel çözünürlük, telefon ekranında incecik bir şerit olarak görünüyor. Aslında 32:9 formatını trend hâle getiren şey de tam olarak bu.

32:9 formatı, beynimizle oynuyor!

Instagram'da trend hâle gelen 32:9 formatının en önemli özelliği, buna alışık olmamamız. Sizlerin de bildiği üzere Instagram, çok uzun zamandır 9:16 formatını destekliyor ve beynimiz o görüntüye çok alışık. Ancak Instagram'da 32:9 formatında Reels'ler görmek, alışık olmadığımız için beynimizde farklı bir algı oluşturuyor.

Beynimiz, yapısı gereğince alıştığımız her şeyi filtrelemeye odaklanmıştır. Ancak Instagram'da gördüğümüz yeni format, alışmadığımız için beynimizin daha çok odaklanmasına neden oluyor. Videoları daha fazla izliyor, etkileşim veriyor ve bu tür videolar paylaşan hesapların öne çıkmasını aslında kendimiz sağlıyoruz.

Kalıcı mı değil mi?

Peki Instagram'ın yeni trendi kalıcı mı olacak yoksa bir gün unutulacak mı? İşte bu sorunun cevabını şimdilik veremiyoruz. Pek çok kişi, şu an yaşanan durumun geçici olduğuna inanıyor. Tabii 32:9 formatının Instagram'ın yeni gerçeği olduğuna inananlar da var. Bu savaşı kimin kazanacağını ise zaman gösterecek.