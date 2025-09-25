Instagram'a Algoritma Özelleştirme Özelliği Geliyor!

Instagram patronu Adam Mosseri, kullanıcı deneyimini arşa çıkaracak yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, Instagram algoritmasının özelleştirilmesini sağlayacak. Instagram'ın yeni özelliği, ilk aşamada Reels videolar için kullanılabilir olacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Instagram patronu Adam Mosseri, platformun çok yakında algoritma özelleştirmelerine izin vereceğini duyurdu. İlk aşamada Reels videolar için kullanılabilecek özellik, sonraki dönemde Instagram'ın diğer akış özelliklerine de kaydırılacak.

Instagram algoritmasına müdahale etmek mümkün değildir. Uygulama, etkileşim verdiğiniz içeriklere ve izleme sürelerinize göre içerikler gösterir. Ancak bu durum, bazen aslında istenmeyen Reels'lerin karşınıza çıkmasını sağlayabilir. Adam Mosseri'nin yaptığı açıklama, bu durumun değişeceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, yeni bir ekranda ilgi alanlarını kendileri belirleyecek, Instagram da bu kriterlere uyan gönderileri ön plana çıkaracak.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Instagram algoritması için hazırlanan yeni özelliğin en dikkat çeken tarafı, zaman içerisinde değiştirilebilecek bir yapıya sahip olması. Kullanıcı, Reels videolar için oluşturduğu bir ilgi alanından uzaklaşması hâlinde ayar sayfasına gidip, bu ilgi alanını profilinden kaldırabilecek. Bunun yapılması ile söz konusu ilgi alanına giren gönderiler, eskisinden daha az gösterilecek.

Adam Mosseri, algoritma özelleştirme seçeneğinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde test edileceğini ifade ediyor. Özellik, test sürecinin ardından tüm kullanıcıların erişimine açılacak. Bakalım Instagram'ın yeni özelliği, bazı çiftler arasında yaşanan "Bunlar neden çıkıyor?" tartışmalarını sona erdirecek mi...

Adam Mosseri'nin Instagram'daki paylaşımı: