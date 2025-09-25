Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

Instagram'a Algoritma Özelleştirme Özelliği Geliyor!

Instagram patronu Adam Mosseri, kullanıcı deneyimini arşa çıkaracak yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, Instagram algoritmasının özelleştirilmesini sağlayacak. Instagram'ın yeni özelliği, ilk aşamada Reels videolar için kullanılabilir olacak.

Instagram'a Algoritma Özelleştirme Özelliği Geliyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Instagram patronu Adam Mosseri, platformun çok yakında algoritma özelleştirmelerine izin vereceğini duyurdu. İlk aşamada Reels videolar için kullanılabilecek özellik, sonraki dönemde Instagram'ın diğer akış özelliklerine de kaydırılacak.

Instagram algoritmasına müdahale etmek mümkün değildir. Uygulama, etkileşim verdiğiniz içeriklere ve izleme sürelerinize göre içerikler gösterir. Ancak bu durum, bazen aslında istenmeyen Reels'lerin karşınıza çıkmasını sağlayabilir. Adam Mosseri'nin yaptığı açıklama, bu durumun değişeceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, yeni bir ekranda ilgi alanlarını kendileri belirleyecek, Instagram da bu kriterlere uyan gönderileri ön plana çıkaracak.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Başlıksız-1

Instagram algoritması için hazırlanan yeni özelliğin en dikkat çeken tarafı, zaman içerisinde değiştirilebilecek bir yapıya sahip olması. Kullanıcı, Reels videolar için oluşturduğu bir ilgi alanından uzaklaşması hâlinde ayar sayfasına gidip, bu ilgi alanını profilinden kaldırabilecek. Bunun yapılması ile söz konusu ilgi alanına giren gönderiler, eskisinden daha az gösterilecek.

Instagram’dan Üniversite Öğrencilerine Özel Yeni Özellik Geldi: Sınıf ve Yıl Filtresiyle Arama Yapılabilecek Instagram’dan Üniversite Öğrencilerine Özel Yeni Özellik Geldi: Sınıf ve Yıl Filtresiyle Arama Yapılabilecek

Adam Mosseri, algoritma özelleştirme seçeneğinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde test edileceğini ifade ediyor. Özellik, test sürecinin ardından tüm kullanıcıların erişimine açılacak. Bakalım Instagram'ın yeni özelliği, bazı çiftler arasında yaşanan "Bunlar neden çıkıyor?" tartışmalarını sona erdirecek mi...

Adam Mosseri'nin Instagram'daki paylaşımı:

Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim