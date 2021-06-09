Instagram CEO'su Adam Mosseri, kullanıcıların yıllardır merak ettikleri gönderi gösterme algoritmasının nasıl çalıştığına dair bilgi verdi. Bu işlem için birden çok algoritmanın kullanıldığını ifade eden Mosseri, bu algoritmaların kullanıcılardan gelen sinyallere göre hareket ettiğini söylüyor.

Dünya genelinde hemen herkesin kullandığı, kullanmasa bile bilgi sahibi olduğu Instagram'ın yıllardır tartışılan bir konusu var. Bu konu, özellikle de "Keşfet" isimli sayfada yer alan görüntülerin nasıl belirlendiği. Kullanıcılar, bunun bir algoritma sayesinde belirlendiğini biliyor ancak bu algoritmanın nasıl çalıştığı konusu büyük bir bilinmezdi. Dün bir blog gönderisi yayınlayan Instagram CEO'su Adam Mosseri, söz konusu algoritmanın nasıl çalıştığına ışık tuttu.

Adam Mosseri tarafından hazırlanan gönderi, Instagram'ın aslında birden fazla algoritmayı kullandığını gösteriyor. Bu algoritmalar, kullanıcılardan aldığı "binlerce" sinyali değerlendirerek, Akış sayfası ile Keşfet sayfasının şekillenmesini sağlıyormuş. Bu noktada, kullanıcıların Akış sayfalarıyla ilgili de bilgi veren Mosseri, kullanıcıların büyük bir bölümünün, Akış sayfasına düşen gönderilerin yarısını bile görmediklerini söylüyor.

Instagram'ın gönderi gösterme algoritması nasıl çalışıyor?

Adam Mosseri'nın yaptığı açıklamalara göre Instagram, her biri farklı amaçlar uğruna çalışan algoritmaların ortak aklından faydalanarak gönderileri belirliyor. Bununla ilgili örnekler de veren Instagram CEO'su; bir gönderinin ne kadar popüler olduğu, gönderiyi paylaşan hesabın, kullanıcı ile ne kadar uyumlu olduğu, kullanıcıların neleri beğendiği ve aynı kullanıcının kimlerle etkileşime geçtiği, hangi hesapları gezdiği gibi kriterlerin bu algoritmaların temelini oluşturduğunu söylüyor. Bu algoritmaların çalışmasıysa kullanıcılardan gelen sinyaller sayesinde mümkün oluyor. Yani Instagram'da attığınız her adım, aslında size neyin gösterileceğinin belirlenmesini sağlıyor.

Instagram CEO'su kullanıcı verilerinin algoritmaları tetiklemesinin gösterilecek gönderiler için yeterli olmadığını söylüyor. Bundan sonra da tahminsel algoritmaların devreye girdiğinden bahseden Mosseri, bu algoritmanın kullanıcının etkileşime girebileceği içerikleri tahmin ederek, bu gönderileri ön plana çıkarıyormuş. Bu şu anlama geliyor; Instagram'ın sahip olduğu algoritma, hangi içerikle etkileşime girebileceğinizi (beğeni, yorum yapma, paylaşma) tahmin ederek, bu gönderinin size ulaştırılmasını sağlıyor. Elbette bu işlem, olasılıklar dahilinde gerçekleşiyor ve daha önceki kullanım alışkanlıklarınıza göre etkileşime girme ihtimalinizin en yüksek olduğu gönderi, en üstte gösteriliyor.