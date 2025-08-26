Üniversite sosyal çevresi dijital ortama taşınırken platformlar, kampüs içi etkileşimi kolaylaştıran çözümler peşinde. Instagram’ın duyurduğu son özellik, öğrenci profillerini daha görünür ve filtrelenebilir hale getirerek kampüs içi keşfi hedefliyor. Benzer adımların kısa aralıklarla gelmesi, genç kullanıcı kitlesi için rekabetin hızlandığını gösteriyor.

Instagram, üniversite öğrencilerinin kampüste birbirleriyle tanışıp kaynaşmasını kolaylaştıracak yeni bir özellik getirdiğini duyurdu. Üstelik bu haber TikTok’un neredeyse aynı özelliği açıklamasından sadece bir hafta sonra geldi.

Instagram’ın yeni özelliği sayesinde öğrenciler artık profillerine okullarını ekleyebilecek. Bunun için UNiDAYS üzerinden kısa bir doğrulama yapmaları yeterli olacak. Doğrulama bittikten sonra okul adı profilde görünüyor ve kullanıcı isterse kimin görebileceğini kendisi seçebilecek. Yeni özellikle birlikte ABD’deki öğrenciler kendi üniversitelerindeki diğer öğrencilerin listesini görebilecek. Özelliğin dünya genelinde ne zaman açılacağı ise şimdilik belli değil ve merakla bekleniyor.

Sınıf ve mezuniyet yılına göre arama imkânı

Doğrulama tamamlandıktan sonra öğrenciler, kendi üniversitelerindeki diğer öğrencilerin yer aldığı listeyi görebilecek. İsteyen herkes tüm listeyi inceleyebiliyor, isteyen de sadece kendi sınıfına ya da mezuniyet yılına göre filtreleyerek arama yapabilecek. Instagram’a göre bu özellik, öğrencilere arkadaşlarını daha kolay bulma imkânı sunuyor.

Ama bu özellik beraberinde bazı gizlilik soru işaretlerini de getiriyor. Çünkü okul bilgisini eklemek, öğrencilerin çevrim içi ortamda daha kolay takip edilmesine yol açabilir. Bu yüzden Instagram, özelliği tamamen isteğe bağlı bırakmış. Yani isteyen profilinde okulunu gösterebilir, istemeyen hiç dokunmayabilir. Sonuçta amaç öğrenciler arasındaki bağlantıyı artırmak olsa da uygulamanın zaten kalabalık olan yapısına yeni bir katman daha eklenmiş oluyor.