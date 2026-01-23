Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Instagram'a "arkadaşlar" özelliği geliyor

Instagram, takip edilenler listesi yerine “arkadaş” listesi gösterecek yeni bir özelliği test ediyor. Instagram'ın "arkadaş" olarak tanımladığı kişiler, karşılıklı takipleştikleriniz olacak.

Instagram'a "arkadaşlar" özelliği geliyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Instagram, takip sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Artık kullanıcı profillerinde “takip edilen” sayısı yerine karşılıklı takipleşilen kişi sayısı, yani “arkadaşlar” gösterilecek. Meta, bu özelliği şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediyor.

Yeni sistemde arkadaş, iki kişinin birbirini karşılıklı takip etmesi anlamına geliyor. Bu, sadece sayılara dayalı popülerlik anlayışından uzaklaşarak, dijital ilişkilerde karşılıklılık ve samimiyeti öne çıkarıyor. Sosyolojik açıdan bu, sosyal medyada daha anlamlı bağların teşvik edilmesi demek.

Gemini_Generated_Image_9m2sur9m2sur9m2s

Meta, bu adımı “Instagram’ı daha kişisel bir deneyim haline getirmek” olarak tanımlıyor. Kullanıcılar artık sadece kaç kişiyi takip ettiklerini değil, kaç kişiyle gerçekten karşılıklı bir bağ kurduklarını görecek. Dijital yalnızlık çağında bu, aidiyet hissini güçlendirmeye yönelik bir strateji olabilir.

Instagram daha önce de "Yakın arkadaşlar”, “Blend” ve arkadaş haritası gibi samimiyete dayalı özelliklerle bu yönelimi sinyalleri vermişti. Görünen o ki, platform şimdi “gözetleme” yerine gerçek sosyal bağları ön plana çıkaran yeni bir döneme giriyor.

Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

"Android'in iPhone'u" OnePlus'ın Kapanacağı İddia Edildi: Şirketten Resmî Açıklama Geldi

"Android'in iPhone'u" OnePlus'ın Kapanacağı İddia Edildi: Şirketten Resmî Açıklama Geldi

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim