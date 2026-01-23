Instagram'a "arkadaşlar" özelliği geliyor

Instagram, takip edilenler listesi yerine “arkadaş” listesi gösterecek yeni bir özelliği test ediyor. Instagram'ın "arkadaş" olarak tanımladığı kişiler, karşılıklı takipleştikleriniz olacak.

Instagram, takip sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Artık kullanıcı profillerinde “takip edilen” sayısı yerine karşılıklı takipleşilen kişi sayısı, yani “arkadaşlar” gösterilecek. Meta, bu özelliği şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediyor.

Yeni sistemde arkadaş, iki kişinin birbirini karşılıklı takip etmesi anlamına geliyor. Bu, sadece sayılara dayalı popülerlik anlayışından uzaklaşarak, dijital ilişkilerde karşılıklılık ve samimiyeti öne çıkarıyor. Sosyolojik açıdan bu, sosyal medyada daha anlamlı bağların teşvik edilmesi demek.

Meta, bu adımı “Instagram’ı daha kişisel bir deneyim haline getirmek” olarak tanımlıyor. Kullanıcılar artık sadece kaç kişiyi takip ettiklerini değil, kaç kişiyle gerçekten karşılıklı bir bağ kurduklarını görecek. Dijital yalnızlık çağında bu, aidiyet hissini güçlendirmeye yönelik bir strateji olabilir.

Instagram daha önce de "Yakın arkadaşlar”, “Blend” ve arkadaş haritası gibi samimiyete dayalı özelliklerle bu yönelimi sinyalleri vermişti. Görünen o ki, platform şimdi “gözetleme” yerine gerçek sosyal bağları ön plana çıkaran yeni bir döneme giriyor.