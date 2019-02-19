Facebook tarafından henüz geliştirilmekte olan özelliğe göre yakında Instagram Hikayeler'de desteklediğiniz kar amacı gütmeyen kuruluş için bağış kampanyası başlatabileceksiniz.

CEO Mark Zuckerberg’in de onayladığı gibi ticaret, Facebook’un 2019 yılı yol haritasındaki en önemli parçalardan biri olacak. Fakat Facebook ve platformlarında ticaretin var olabilmesi için öncelikle kullanıcılarını kredi kartlarını kullanabilecekleri bazı ‘finansal’ işlemlerin gerçekleşebilmesi gerekiyor.

Instagram Android uygulamasının kodlarında bulunan bir özelliğe göre Facebook, Instagram kullanıcılarının destekledikleri kar amacı gütmeyen kuruluşlara maddi destek toplayabilmesi için bağış etiketleri getiriyor. Böylece Instagram kullanıcıları kredi kartlarını kullanarak kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek sağlayabilecekler.

Özelliğin kullanımı son derece basit. Instagram Hikaye oluşturma arayüzünü açtığınızda anket, çıkartma, GIF gibi etiketlerin yanında bir ‘bağış’ etiketi göreceksiniz. Bu etikete dokunduğunuzda bir arama sayfası açılacak ve desteklemek istediğiniz kar amacı gütmeyen kuruluşu aratabileceksiniz. Son olarak da seçtiğiniz kar amacı gütmeyen kuruluş için bağış etiketi oluşturacaksınız.

Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre özellik henüz geliştirme aşamasında ve Facebook, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan bağışlardan herhangi bir komisyon almayacak. Bağış yaptığınızda kredi kartı bilgileriniz Instagram tarafından sizin tarafınızdan tekrar kullanılmak üzere kayıt edilecek. İsterseniz kredi kartı bilgilerinizi Instagram’dan silebileceksiniz. Muhtemelen...