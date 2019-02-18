Facebook'un yapay zeka departmanının şefi, derin öğrenmenin gelişebilmesi için yeni bir programlama diline gerek duyulduğunu söyledi. Aynı zamanda yeni yazılımları kusursuz taşıyabilecek donanımlara da özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Bir zamanların en popüler sosyal medya uygulaması Facebook, son zamanlarda yapay zeka çalışmalarına oldukça büyük bir önem gösteriyor. Bünyesinde birçok başarılı mühendis ve bilim insanını barındıran dev şirket, geleceğe dair yeni çalışmalar peşinde olduğunun sinyallerini veriyor. Facebook'un yapay zeka departmanı şefi ise daha hızlı bir ilerleme için tüm ekibin kullanmayı tercih edeceği yeni bir programlama diline ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Son yılların en popüler programlama dili olan Python, geleceğin de mimarı olarak gösteriliyor. Gerek kullanım kolaylığı, gerek yaygınlığı açısından tercih sebebi olan bu programlama dili, bazı konularda ayrımcılık yaratıyor. Mühendisler genel olarak Python kullanmak istiyorlar ancak farklı görevler için farklı programlama dilleri gerekebiliyor. Bu ayrılığa yol açan konuya bir son vermek için Facebook'un yapay zeka şefi Yann LeCun'un bir önerisi bulunuyor.

Geleceğin yapay zeka ve derin öğrenmeden geçeceğini çok iyi bildiklerini ifade eden LeCun, donanım yazılım birliğini sağlamanın ve herkesin kullanmak isteyeceği bir programlama dili üretmenin bir gereklilik olduğunu öne sürdü. Bu sayede derin öğrenmenin teknolojiyi çok daha farklı bir boyuta taşıyabileceğini anlatan LeCun, bunun sadece Facebook için değil, sürücüsüz araçlar ve robotik gibi birçok alanın da faydasına olacağını sözlerine ekledi.