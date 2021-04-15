Son yılların en popüler sosyal medya platformları arasında başı çeken Instagram, bir süre önce gönderilerin beğeni sayısını gizleyeceğini açıklamıştı. İsteyen kullanıcıların beğenileri gizleyebileceği özellik şu anda test aşamasında.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Instagram, platformda beğeni sayıları hakkında bazı düzenlemeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Beğeni sayılarını gizlemeyi amaçlayan platformun yöneticisi Adam Mosseri, yeni bir test özelliği sayesinde kullanıcıların isterlerse beğenme sayılarını gizleyebileceğini resmi olarak açıkladı.

Geçtiğimiz yıl, beğeni sayılarının insanların paylaşım sıklığına etki etmemesi amacıyla bazı kullanıcılarda bu sayıları gizleyen platform, gelen sonuçlar üzerine özelliği yenilemek için harekete geçti. Artık özelliğin kontrolü kullanıcılara geçiyor.

Instagram'da beğeni sayıları gizlenebilecek

Yeni özellikle ilgili açıklamalarda bulunan Mosseri, bazı kişilerin beğeni sayılarını görmemekten memnun olduğunu ancak herkesin bu durumdan hoşlanmadığını belirtti. Bu nedenle de yeni özelliği test etmeye başladıklarını açıkladı.

Yeni özellik temel olarak beğeni sayılarının gizlenmesi konusunda kullanıcılara üç farklı alternatif sağlıyor. Bu alternatiflerden ilki, Instagram'ı hiçbir değişiklik olmadan, bildiğimiz haliyle kullanmaya devam etmek. Böylece isteyen kişiler alıştıkları şekilde Instagram'ın keyfini çıkarabilecek.

İkinci alternatifte ise kullanıcılar kendi gönderilerindeki beğeni sayılarını gizleyebilecek. Bu gizleme işlemini kullanıcılar isterlerlerse paylaşım yaparken isterlerse de paylaşım yaptıktan sonra gerçekleştirebiliyor.

Bir diğer alternatif ise uygulama içerisindeki bütün beğeni sayılarını gizlemek. Bu özelliği tercih eden Instagram kullanıcıları, gönderilerin altında yer alan sayacı görmeyecek, beğeni sayıları ve beğenenler hakkında fikir sahibi olmayacak.

Benzeri bir sistem Facebook'a da gelebilir

Mosseri henüz yeni özellik testine dair detayları açıklamadı. Hangi bölgelerde testlerin yapılacağı, kimlerin testlere katılabileceği henüz belli değil. Yine de Instagram ve onun çatı firması olan Facebook bu özellikte oldukça ısrarlı.

Benzer bir özelliğin Facebook için de test edilebileceğine dikkat çekildi. Daha önce de bazı Facebook gönderilerinde beğenme sayıları gizlenmişti.