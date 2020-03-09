Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, ünlü oyuncu Birce Akalay’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında yaptığı paylaşımı ‘çıplaklık ve cinsellik’ nedeniyle kaldırdı. Akalay’ın gönderisinde, denizde daire oluşturan 12 kadın bulunuyordu.

Çıplaklık ve cinsellikle ilgili topluluk kuralları nedeniyle zaman zaman eleştirilerin odağında kalan Instagram, ünlü oyuncu Birce Akalay’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için paylaştığı bir fotoğrafı çıplaklık ve cinsellik nedeniyle kaldırdı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akalay, Instagram’ın gönderisini kaldırdığına dair bilgilendirme mesajını paylaşarak, "Teşekkürler Instagram" ifadeleri ve alkış emojileri ile duruma tepki gösterdi.

Birce Akalay, Instagram'ın gönderiyi kaldırmasına böyle tepki gösterdi

Gönderinin ‘çıplaklık ve cinsellik kuralları gerekçe gösterilerek kaldırılmasına anlam veremeyen pek çok kişi, Akalay’ın gönderisinin altına şaşkınlıklarını ifade eden yorumlarda bulundu. Ünlü oyuncunun kaldırılan gönderisinde, denizde daire oluşturan 12 kadın bulunuyordu. Hiçbir cinsellik içermeyen fotoğrafın tam olarak hangi gerekçelerle Instagram’ın topluluk kurallarını ihlal ettiği ise büyük bir merak konusu.

Kaldırılan fotoğrafı bir kez daha paylaşan Akalay, Instagram'a özel bir not yazmayı da ihmal etmedi

Kısa süre sonra aynı fotoğrafı bir kez daha paylaşan Akalay, gönderinin altında şu ifadeleri kullandı: “Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasp etmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter! Yoksa bize her gün kadınlar günü”

Söz konusu satırların altına Instagram için İngilizce bir not yazmayı da ihmal etmeyen ünlü oyuncu, “Bu paylaşım cinsel bir içerik taşımıyor! Sadece bir daire oluşturarak yüzen ve kahkaha atan 12 güzel kadın var. Kahkaha atıyorlar çünkü onlar birlikte olmaktan mutlu tamam mı Instagram?” dedi.