Instagram Hikayeleri Yabancılardan Nasıl Gizlenir?

Instagram, hayatımızın her anını takipçilerimizle paylaşmamız için birçok seçenek sunuyor. Yediğimiz yemekten girip çıktığımız mekanlara kadar hemen her detay Instagram hikayelerinde mevcut. Fakat bazı kullanıcılar, paylaştıkları hikayeleri herkesin görmesini istemiyor olabilir. Instagram, bu durum için de çözüm sunuyor.

Instagram’ın 15 saniyelik hikayeler paylaşma özelliği, hayatımızın hemen her anını başkalarıyla paylaşma olanağı sunuyor ancak bazılarımız, paylaştığımız hikayelerin herkes tarafından görülmesini istemiyor olabilir.

Instagram’ın birkaç ay önce tanıttığı yeni bir hikaye özelliği, sizi takip etmeyen kullanıcıların da ‘konum’ ya da ‘hashtag’ üzerinden hikayelerinizi görebilmelerini sağlıyor. Instagram’ın konumunuza ulaşmasına izin verdiyseniz, ‘Keşfet’ sayfasında ‘İstanbul’ gibi başlıklar altında takip etmediğiniz kullanıcıların hikayelerini görebilirsiniz.

Aynı durum ‘hashtag’ özelliği için de geçerli. Keşfet sayfasında karşınıza çıkan #alışveriş veya #kahve gibi popüler hashtagler altında tanımadığınız kişilerin hikayelerini görebilirsiniz. Elbette bu özellik sayesinde yeni yerler ve yeni profiller keşfetmek mümkün. Fakat aynı zamanda kendi profilinizin de tanımadığınız birçok kişi tarafından görüntülenmesini sağlıyorsunuz. Bazı kullanıcılar, bu durumdan pek de memnun olmayabilir. Gelin, hikayelerinizi tanımadığınız insanlardan nasıl gizleyebileceğinize birlikte göz atalım.

Instagram, 'gizli hesap' dışında bir çözüm yolu daha sunuyor:

Tanımadığınız kişilerin hikayelerinizi görüntülemesini istemiyorsanız, bunun en kolay yöntemi hesabınızı gizli hale getirmek. Bu özellik sayesinde, sizi takip etmek isteyen kişileri kendiniz onaylayabiliyorsunuz. Hesabınızı gizlemek için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

Öncelikle Instagram profilinize giriş yapın. Ekranın sağ üst köşesinde yer alan menüye giriş yapın. Menü kısmından Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Gizli Hesap kısımlarına sırasıyla giriş yapın. Ardından da ‘Gizli Hesap’ özelliğini aktif hale getirin.

Instagram, hesabını gizlemeden çözüm yolu arayan kullanıcıları için de bir seçenek sunuyor. Paylaştığınız hikaye popüler bir konum ya da hashtag başlığı altında başkaları tarafından görüntülendiği takdirde buna dair bir bildirim alacaksınız. Hikayenizi bu durumdan kurtarmak için tek yapmanız gereken; ekranı yukarı kaydırarak hikayenizi görüntüleyenlerin listesine girip görüntülemesini istemediğiniz kişinin yanındaki ‘x’ işaretine basmanız yeterli. Yukarıda eklediğimiz görselden de işlemin nasıl yapıldığını daha net görebilirsiniz.