Instagram, video çekim efektleri Boomerang ve Hyperlapse için geliştirdiği harici mobil uygulamaları Google Play Store ve App Store'dan kaldırdı. Kullanıcılar, efektler için artık sadece Instagram'ın kendisini kullanabilecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, uzunca bir süredir çeşitli video çekim efektlerine olanak tanıyor. Bunların arasında en popüler olanlar ise Boomerang ve Hyperlapse'ti. Boomerang, bir videonun ileri geri sürekli tekrarlanmasına imkan tanıyor, Hyperlapse ise videoyu hızlandırıyordu. Instagram şimdi bu iki efekt ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

Boomerang ve Hyperlapse'in popülaritesinin farkında olan Instagram geliştiricileri, bu iki efekt için ayrı mobil uygulamalar yayınlamıştı. Bu uygulamalar iOS ve Android telefonlara indiriliyor, bu sayede Instagram'la uğraşmadan da Boomerang ve Hyperlapse videoları çekilebiliyordu. Instagram, söz konusu bağımsız uygulamaları App Store ve Google Play Store'dan kaldırdı. Kullanıcılar bundan sonra, Boomerang ve Hyperlapse videoları çekebilmek için Instagram'ı kullanmak zorunda olacaklar.

Instagram, bağımsız video efekt uygulamalarından neden vazgeçti?

Instagram sözcüsü Christine Pai, Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarının neden kaldırıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Esas amaçlarının her zaman Instagram uygulamasını daha iyi bir hale getirmek olduğunu söyleyen Pai, bu nedenle bağımsız video efekt uygulamalarına destek vermekten vazgeçtiklerini açıkladı. Christine Pai, Layout isimli uygulamanın yayında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Instagram'ın Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarından vazgeçişi, IGTV uygulamasının fişinin çekilmesinden hemen sonra geldi. Bu durum, Christine Pai'nin sözlerini doğrular nitelikte. Görünen o ki Instagram, harici uygulamalar yerine Instagram'ın kendisine odaklanmaya çalışıyor.