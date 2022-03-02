Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram'a iki yeni özellik geldi. Yeni özelliklerle birlikte artık Instagram'da video izlemek ve arama yapmak hiç olmadığı kadar kolay olacak.

Meta, veya eski adıyla Facebook’un çatısı altında bulunan ve yaklaşık 1 buçuk milyar kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, bugün yaptığı bir açıklamayla platforma eklenen yeni bir özelliği duyurdu. Buna göre Instagram akışında bulunan videolara Türkçe altyazı özelliği geldiği bildirildi.

Akıştaki videolara Türkçe dil desteği gelmesine ek olarak Instagram’da bir yenilik daha yapıldı. Platformun arama özelliğinin de yenilendiği bildirildi.

Akıştaki videolara otomatik Türkçe altyazı desteği geldi

Sosyal medya platformu, bugün itibarıyla artık akışta bulunan videolarda Türkçe altyazı özelliği olduğunu duyurdu. Yapay zeka tabanlı bir sistemle videolara Türkçe altyazı eklenmesini sağlayan ve geçtiğimiz yaz ilk olarak İngilizce bir şekilde test edilmeye başlanan özellik, şimdiyse herkesin uygulamadan daha fazla yararlanması adına daha fazla dilde kullanıma sunuluyor.

Özünde duyma engelli bireyler için kullanıma sunulan hizmet, Instagram’ı sesi kapalı bir şekilde kullanan ya da ortamdaki ses sebebiyle izlediği videodaki sesi net bir şekilde duyamayan kişiler için de gayet kullanışlı olabilecek bir özellik gibi duruyor.

Instagram'da arama yapmak artık daha kolay olacak

Akıştaki videolara otomatik Türkçe altyazı özelliğinin yanı sıra Instagram, yeni arama özelliği tasarımını da kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şu an sadece başka hesapları veya etiketleri (hashtag) bulmayı kolaylaştıran bir uygulama olan arama özelliğinde, bundan sonra her çeşit anahtar kelime için arama yapılabileceği belirtiliyor. Böylece aranan herhangi bir kelime ile ilgili tüm sonuçlar bir arama ekranında bir arada gösterilecek.