Meta, bugün paylaştığı blog gönderisinde Instagram kullanıcılarının neredeyse hiçbirinin indirmediği IGTV'nin desteğine son verildiğini açıkladı. Şirket, IGTV'deki videoların da reklamların da Reels'e geleceğini duyurdu.

Instagram, 2018 yılında TikTok ve YouTube’a rakip olarak piyasaya sürdüğü IGTV platformuyla beklediği başarıyı elde edememişti. Uygulama, 2020 yılının başına kadar bir milyardan fazla olan Instagram kullanıcılarının yalnızca 7 milyonu tarafından indirilmişti. En sonunda IGTV videoları keşfet sayfasına düşürülmeye başlamış, böylelikle ayrı bir IGTV uygulamasını indirmek için de bir neden kalmamıştı.

Uygulama, halen uygulama mağazalarında yer almaya devam ederken bugün Instagram’ın çatı şirketi Meta’dan önemli bir açıklama geldi. Şirket, yayımladığı blog gönderisinde artık tüm videoları ana uygulamasında barındırmaya, video deneyimini iyileştirmeye ve basitleştirmeye odaklanacağını açıkladı. Bu açıklamaların ardından IGTV’nin desteğine son verileceği paylaşıldı.

IGTV'deki reklamlar Reels'e geliyor

Açıklamayla birlikte artık hiçbir güncelleme almayacağı resmen duyurulan IGTV, aslında pek de güncelleme almıyordu. Uygulama, bu açıklamanın geldiği bugün incelendiğinde en son Ağustos 2021’de güncelleme almış olarak gözüküyor. Dolayısıyla Meta, uzun zaman önce düşünmeyi bıraktığı ayrı uygulamayla olan bağlarını bugün resmen koparmış oldu.