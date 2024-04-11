Instagram, mesaj olarak gönderilen çıplak görüntüler için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, çift taraflı olarak çalışacak ve hem fotoğrafı göndereni hem de fotoğrafı alanı uyaracak.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram, özellikle de çocukları korumaya odaklanan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, müstehcen içerik gönderen kullanıcıyı da o mesajı alan kişiyi de uyaracak. Peki bu sistem nasıl çalışacak?

18 yaş ve altındaki kullanıcılar için varsayılan olarak aktif edilecek bu özellik, Instagram'ın mesajlaşma bölümünde karşımıza çıkacak. Diyelim ki bir kullanıcı, 18 yaşından küçük bir kullanıcıya çıplak fotoğraf göndermek istiyor. Özellik, fotoğraf göndermeye çalışan kullanıcıyı, o görüntüyü gerçekten göndermek isteyip istemediğine ilişkin uyaracak. Kullanıcı, bu uyarıdan sonra görüntüyü göndermekten vazgeçebilecek. Ya da aksi olacak...

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Instagram'ın çıplaklığa karşı aldığı yeni tedbir, çift taraflı olarak çalışacak. Varsayalım ki yukarıdaki senaryoda kullanıcı, çıplaklık içeren görüntüyü birisine gönderdi. Mesajı alan kullanıcı, bulanıklaştırılmış bir görüntü ile karşılaşacak ve bir uyarı görecek. Bu uyarıda, gelen mesajın çıplaklık içerdiği ifade edilecek. Kullanıcının fotoğrafı açıp açmayacağı, kendi tercihine bırakılacak.

Instagram'ın test aşamasındaki yeni özelliği 18 yaşından küçükler için varsayılan olarak aktif edilmiş olsa da Instagram, reşit kullanıcıların da bu özelliği kullanmaları için teşvik edecek. Zira özellik kullanılabilir olduğunda, tüm kullanıcılara konuyla ilgili bir bildirim gönderilecek. Instagram yöneticileri, bu özelliğin platformu daha güvenli bir mecra hâline getireceğini düşünüyorlar.