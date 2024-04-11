Yeni ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre Instagram, herkese açık gönderilerin arama motorlarında çıkmasını engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya devi Instagram, son dönemde pek çok yeni özellik duyurmuştu. Bu özelliklerin bir kısmı da kullanıcıların gizlilik ve mahremiyet hakları ile ilgiliydi. Platforma geleceği ortaya çıkan yeni bir özellik, Instagram'ın kullanıcılarına herkese açık içerikleri üzerinde daha fazla mahremiyet kontrolü sunacağını gösteriyor. Kullanıcılar artık gönderilerinin arama motorlarına endekslenip endekslenemeyeceğini seçebilecek.

X'te Alessandro Paluzzi tarafından duyurulan ve şimdilik hakkında çok fazla bir bilgi olmayan ve "Visibility off Instagram" adı verilen özellikle birlikte kişiler, herkese açık olarak paylaştıkları fotoğraf ve videoların arama motorlarında çıkıp çıkamayacağına karar verebilecek. Konuyla ilgili olarak henüz Instagram tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor.

Instagram'da olan Instagram'da kalacak

Öte yandan bu özellik, yakın zamanda sosyal medya devlerine uygulanan yaptırımların bir parçası olabilir. Sonuçta kişiler, herkese açık da olsa paylaşımlarını bir platform üzerinden gerçekleştiriyor ve bu paylaşımların sadece platformda gözükmesini isteyebilirler. Bu yüzden de sosyal medya devi, olası davaların önüne geçmek ya da DMA gibi yeni düzenlemelere daha hızlı uyum sağlayabilmek adına böyle bir karar almış olabilir.

İşletmeler, influencerlar, içerik üreticiler ise içeriklerinin mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmasını isteyecektir. Bu durumda Instagram'ın bu konuda kararı kullanıcıya bırakması şaşırtıcı değil. Elbette ki bu özellik şu aşamada sadece bir iddia durumunda bulunuyor ve hiçbir zaman karşımıza da çıkmayabilir.