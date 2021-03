Facebook'un yaşı 13 ve altında olan çocuklar için özel bir Instagram sürümü oluşturmaya çalıştığı açığa çıktı. Bu bilginin yayılması üzerine açıklama yapan Instagram Başkanı Adam Mosseri, böyle bir projenin varlığını doğruladı ancak ortaya çıkacak sürümün detaylarına değinmedi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Facebook'un Instagram için aldığı yeni bir karardan bahsetmiştik. Bu karara göre yetişkinler, yaşça küçük olan çocuklara mesaj atamayacaklardı. Facebook'un böyle bir karar almasının nedeniyse cinsel istismarın önüne geçmekti. Ancak gelen son haberler, Facebook'un konuyla ilgili atacağı tek adımın bu olmayacağını gösteriyor.

BuzzFeed News tarafından ortaya çıkarılan bir şirket içi rapora göre Facebook, içinde yalnızca çocukların olacağı özel bir Instagram sürümü oluşturmayı hedefliyor. Projeyle ilgili bilgiler de veren rapora göre 13 yaş ve altı çocuklar için oluşturulacak Instagram, platformun bir numaralı ismi olan Adam Mosseri tarafından denetlenecek. Projenin başında ise yıllar önce YouTube Kids gibi projeler için çalışan Pavni Diwanji olacak.

Geliştiriciler, sahte doğum tarihi girdilerinin olabileceğinin farkında

Sanal dünyayı kontrol altında tutmanın pek de mümkün olmadığı, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Haliyle bu durum, Instagram geliştiricilerinin de dikkatinden kaçmıyor. Edinilen bilgilere göre geliştiriciler, çocuklar için oluşturacakları Instagram için özel bir yapay zeka algoritması geliştiriyorlar. Bu algoritma, platforma sahte doğum tarihi girerek üye olacak kişilerin tespiti ve platformdan uzaklaştırılması için kullanılacak. Ancak bu algoritmanın neye göre çalışacağı şu an için bilinmiyor.

Planın ortaya çıkması üzerine açıklamalarda bulunan Instagram Başkanı Mosseri, böyle bir çalışmanın varlığını doğruladı. Teknoloji kullanımının her geçen gün biraz daha yayıldığını, küçüklerin de Instagram kullanmak istediklerini bildiklerini söyleyen Mosseri, çocukların güvenliğini sağlayarak böyle bir şeye imkan tanıyacaklarını açıkladı. Ancak "Instagram for Kids" ya da adı her ne olacaksa bu yeni uygulama ile ilgili net bir planlama yapılmış değil. Mosseri, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve en iyi çözümü bulduktan sonra uygulamaya koyacaklarını ifade ediyor.