EGM'ye bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, SİBERAY'ın sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Instagram'daki hesap güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğinden bahseden kolluk kuvvetleri, kullanıcılara bazı tavsiyeler veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son yılların en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'ın güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için neler yapılması gerektiğini açıkladı. Ünlü isimlerin Instagram hesaplarının ele geçirilmesi üzerine böyle bir açıklama yapmak durumunda kalan kolluk kuvvetleri, böylelikle kullanıcı güvenliğinin iyileştirilmesine yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Kolluk kuvvetleri, vatandaşları bilgilendirmeyi amaçlayan açıklamalarını SİBERAY'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. 4 adım üzerinde duran EGM yetkilileri, yaptıkları bu paylaşımlarda da bu 4 adımla ilgili neler yapılabileceğinden bahsediyorlar. Peki EGM'ye göre Instagram'ı güvenli bir şekilde kullanmak için neler yapmak gerekiyor?

İşte Instagram'ı güvenle kullanabilmek için yapmanız gerekenler

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre Instagram'ı güvenli bir şekilde kullanmak için "güvenli e-posta", "güçlü parola", "güvenli bağlantı" ve "iki faktörlü doğrulama" konularını göz ardı etmemek gerekiyor. Buna göre güncel, doğrulanmış ve güçlü parolası olan bir e-posta adresine ek olarak, Instagram'da açacağınız hesap için en az 8 karakterden oluşan, büyük küçük harf ve özel karakter içeren benzersiz bir şifre oluşturmanız gerekiyor.

Öte yandan, Instagram'a giriş yapılacak internet ağının da güvenli olması gerektiğini vurgulayan EGM yetkilileri, güvenilmeyen ya da ortak olan Wi-Fi ağlarından Instagram'a giriş yapılmaması, benzer bir şekilde bilinmeyen telefon ya da bilgisayarlardan platforma girilmemesi ve hesaplara erişen uygulama izinlerinin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. EGM'ye göre tüm bunlara dikkat eder bir de iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirirseniz, Instagram hesabınızı güvenle kullanabilirsiniz.