Instagram, DM'de Kuralları İhlal Edenin Hesabını Kapatacak

Resmi blogunda yeni bir gönderi paylaşan Instagram, DM'de kuralları ihlal eden hesapların önce belli bir süre mesaj atmasının yasaklanacağını, ihlalin devam etmesi halindeyse hesabın tamamen kapatılacağını duyurdu.

Dünyanın en popüler görsel içerik paylaşım platformu Instagram, kötüye kullanımla mücadele çalışmalarında yeni bir güncelleme gerçekleştirdiğini duyurdu. Güncellemenin son günlerde Birleşik Krallık’taki bazı futbolculara yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırılar nedeniyle gerçekleştirildiğini belirten Instagram, artık Instagram DM’de kötüye kullanımın daha sert cezalarla sonuçlanacağını açıkladı.

Kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurduğu özel bir alan olduğu için DM’deki sohbetlerde görülen nefret söylemi, zorbalık ya da ırkçılığın yorumlar kadar kolay ve proaktif bir şekilde tespit edilemediğini belirten Instagram, buna karşın artık DM’de kuralları ihlal eden kullanıcıların daha sert cezalar ile karşılaşacağını bildirdi.

Sadece başkalarına DM atmak için oluşturulan Instagram hesapları kapatılacak

Instagram’ın açıklamalarına göre artık bir kullanıcı, DM kurallarını ihlal eden mesajlar gönderdiğinde kullanıcının daha fazla mesaj göndermesi belli bir süre boyunca yasaklanacak. Ayrıca kullanıcı, yasak kalktığında kuralları ihlal eden mesajlar göndermeye devam ederse hesabı kalıcı olarak devre dışı bırakılacak.

Instagram, sırf DM kurallarını ihlal etmek için oluşturulan yeni hesapların da direkt olarak devre dışı bırakılacağını, yalnızca kötüye kullanım amaçlı oluşturulan hesapların hızlı bir şekilde tespit edilip kapatılacağını bildirdi. Ayrıca Instagram, nefret söylemi konusunda Birleşik Krallık’taki güvenlik güçleriyle iş birliği kurmaya da hazır olduklarını ifade etti.