Instagram, geçtiğimiz hafta hikâyelerde gönderi paylaşımının olmadığı bir sürümü test ettiğini açıklamıştı. Peki Instagram kullanıcılarını ikiye bölecek olan bu sürüm neden test ediliyor?

Instagram, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hikâyelerinde gönderi paylaşanları üzecek bir açıklama yapmıştı. Şirket, hikâyelerde gönderi paylaşımına izin verilmeyen bir sürümü test ettiklerini duyurmuştu. Kullanıcıları ikiye bölecek bu açıklamada şirket, böyle bir sürümün neden test edildiğini de söylemişti.

Instagram tarafından paylaşılan açıklamada testlerin, gönderilerin sürekli hikâyelerde paylaşılmasını rahatsız bulan topluluk geri bildirimleri sonucunda yapılmaya başlandığı belirtilmişti. Fakat bu kez de Instagram'daki içerik üreticilerinin başarıları riske atılmış oluyordu.

Instagram, vereceği kararla iki tarafı da düşünmek zorunda:

Gördüğümüz bir gönderiyi hikâyelerde dolaşırken bir kez daha görmek bazen can sıkıcı olabiliyor. Ancak bireysel kullanıcıların değil de içerik üreticilerinin bakış açısından baktığımızda aslında bu özellik epey kullanışlı durumda. Zira gönderinin hikâyelerde paylaşılması, o gönderiye olan etkileşimi de artırıyor.

Peki Instagram, kullanıcılarının bir kısmını sevindirecek, bir kısmınıysa üzecek bu sürümü neden test etmeye başladı? Social Media Today'e göre bunun nedeni, hikâyelerin izlenme sayısında yaşanan düşüklük olabilirdi. Kullanıcılar, hikâyelerdeki gönderilerden bıkarak hikâyeleri daha az izler hale gelmişti.

Instagram'ın test ettiği yeni sürümün kalıcı sürüm haline dönüşmesi, Instagram'ın hikâyeler özelliğinin aktif kalmasını istediğinin kanıtı olacaktır. Fakat bu sürümün kalıcı olmasıyla birlikte içerik üreticileri, hikâyeler özelliğini kullanım alanı olarak görmekten çıkaracaktır. Instagram'ın kararının ne olacağını öğreneceğimiz zamanı henüz bilmiyoruz.