Instagram, Meta AI için yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre artık DM üzerinden yapay zekâya komut verebileceksiniz. Özelliğin ne zaman yayımlanacağı şimdilik belirsiz.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram, bomba bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin elde ettiği bir ekran görüntüsüne göre Instagram, yakında OpenAI'ın Operator'üne rakip olacak.

Edinilen bilgilere göre Instagram'ın yeni özelliği, DM bölümünde ortaya çıkacak. Kullanıcılar, bu yeni özellik ile yapay zekâya bazı görevler verebilecekler. Ancak bu görevlerin kapsamı, şu an için çok belirsiz. Özelliğin Operator kadar gelişmiş olmasını beklemiyor olsak da kullanıcıların ilgisini çekeceğini söylemek mümkün.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere yapay zekâya bir görev vermek istediğiniz zaman "Create task" seçeneğine dokunmanız yeterli olacak. Komutu girip gün ve saati girdiğiniz zaman yapay zekâ, verdiğiniz komuta göre çalışmaya başlayacak.

Instagram DM'lerine eklenecek Meta AI görevlendirme özelliği, kullanıcıların işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracak gibi görünüyor. Zira bu özellik sayesinde Instagram'daki konuları takip etmek oldukça kolay bir hâle gelmiş olacak. Ancak bu özelliğin ne zaman yayımlanacağını şimdilik bilinmiyor.