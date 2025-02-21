Meta, ABD'de sunacağı X benzeri topluluk notları özelliği için kayıt almaya başladığını duyurdu.

Meta, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla bağımsız teyit organizasyonlarıyla yıllardır devam eden ortkalığını bitireceğini duyurmuştu. Bunun yerine, gönderilerdeki bilgilerin doğruluğu için Instagram ve Facebook’a X’in “Topluluk Notları”na benzer bir özelliğin geleceği açıklanmıştı.

Yeni özellik merakla beklenirken konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, dün paylaştığı blog gönderisiyle Topluluk Notları için kayıt almaya başladığını duyurdu.

ABD'den kullanıcılar, birkaç ay içinde sunulacak topluluk notları için kayıt yaptırabilecek

Kullanıcılar, şu anda programı test etmek için kayıt yaptırabiliyorlar. Ancak herkesin dahil olamadığını belirtelim. Şimdilik sadece ABD’den 18 yaş ve üstü kullanıcıların programa katılabileceği belirtilmiş. Ayrıca katılmak için en az altı aylık hesap, telefon numarası doğrulaması veya iki faktörlü doğrulama şartı aranıyor.

Topluluk Notları; Instagram, Facebook ve Threads’in üçüne de eklenecek. Tıpkı X’te olduğu gibi kullanıcılar, yanlış yönlendirme içeren gönderilerin altına not ekleyip doğru bilgiyi diğer kullanıcılarla paylaşabilecekler.

Meta platformlarındaki notlar için 500 karakter sınırı olması ve bir link içermesi gerekecek. Ayrıca topluluğun notlar için fikir birliğine de varması gerekecek. Eğer herkes doğru olduğunu düşünmüyorsa o not gönderi altına eklenemeyecek.

Meta, Topluluk Notları özelliğini önümüzdeki birkaç ay içinde ABD’de kullanıma sunmayı planlıyor. Diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.