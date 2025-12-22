Instagram, Farklı Dillerdeki Reels Videolara Dublaj Yapacak!

Instagram, yapay zekâyla videolara dublaj eklemeyi sağlayan özelliğine yeni diller ekledi. Peki Türkçe var mı?

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Instagram, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri. Durum böyle olunca da kullanıcılar, her gün farklı dillerden Reels videolarıyla karşılaşabiliyor. Maalesef ilgili oldukları bir konu olsa bile dil bariyeri nedeniyle videoları anlayamayabiliyorlar.

Instagram, bu sorunu ortadan kaldıracak bir özellik sunuyordu. Bir süredir belli ülkelerde olan özellik, yapay zekâ yardımıyla İngilizceden İspanyolcaya dublaj ekleyerek çeviriyordu. Şimdi ise yeni bir duyuru geldi.

Instagram’ın Reels videolara dublaj yapma özelliğine yeni diller eklendi

Instagram’ın patronu Adam Mosseri, platform üzerinden paylaştığı bir videoyla dublaj özelliğinin genişletildiğini duyurdu. Buna göre artık platform; İngilizce, Hintçe, Portekizce ve İspanyolca dilleri arasında çeviri yapabilecek ve videolara dublaj ekleyebilecek. Yani İngilizce bir videoyu Portekizce dublajla izlemek mümkün olacak. Paylaşılan videodan özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz.

Meta, Facebook ve Instagram’da en çok kullanılan diller oldukları için ilk başta bu 4 dili eklediğini aktardı. Yapay zekâ destekli dublaj özelliğinin yakında diğer dillere ekleneceğini de ifade etti ancak net bir tarih vermedi. Umarız en yakın zamanda Türkçeyi de görmeye başlarız. Böylece kullanıcılar herhangi bir dilden videoyu kendi dillerinde izleyebilirler.