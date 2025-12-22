Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Instagram, Farklı Dillerdeki Reels Videolara Dublaj Yapacak!

Instagram, yapay zekâyla videolara dublaj eklemeyi sağlayan özelliğine yeni diller ekledi. Peki Türkçe var mı?

Instagram, Farklı Dillerdeki Reels Videolara Dublaj Yapacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Instagram, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri. Durum böyle olunca da kullanıcılar, her gün farklı dillerden Reels videolarıyla karşılaşabiliyor. Maalesef ilgili oldukları bir konu olsa bile dil bariyeri nedeniyle videoları anlayamayabiliyorlar.

Instagram, bu sorunu ortadan kaldıracak bir özellik sunuyordu. Bir süredir belli ülkelerde olan özellik, yapay zekâ yardımıyla İngilizceden İspanyolcaya dublaj ekleyerek çeviriyordu. Şimdi ise yeni bir duyuru geldi.

Instagram’ın Reels videolara dublaj yapma özelliğine yeni diller eklendi

Instagram’ın patronu Adam Mosseri, platform üzerinden paylaştığı bir videoyla dublaj özelliğinin genişletildiğini duyurdu. Buna göre artık platform; İngilizce, Hintçe, Portekizce ve İspanyolca dilleri arasında çeviri yapabilecek ve videolara dublaj ekleyebilecek. Yani İngilizce bir videoyu Portekizce dublajla izlemek mümkün olacak. Paylaşılan videodan özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz.

Meta, Facebook ve Instagram’da en çok kullanılan diller oldukları için ilk başta bu 4 dili eklediğini aktardı. Yapay zekâ destekli dublaj özelliğinin yakında diğer dillere ekleneceğini de ifade etti ancak net bir tarih vermedi. Umarız en yakın zamanda Türkçeyi de görmeye başlarız. Böylece kullanıcılar herhangi bir dilden videoyu kendi dillerinde izleyebilirler.

Instagram TV Uygulaması Duyuruldu: TV Başında Saatlerce Reels Kaydırabileceksiniz Instagram TV Uygulaması Duyuruldu: TV Başında Saatlerce Reels Kaydırabileceksiniz
Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim