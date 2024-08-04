Instagram'a getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağı ya da kalkıp kalkmayacağı henüz bilinmiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getrilen erişim engeli devam ediyor. BTK'nın almış olduğu re'sen erişim engeli kararından sonra mahkemeden karar çıkarılması bekleniyordu. Karar çıkarılması için gereken süre ise aslında sabaha karşı 03.00'te sona erecekti.

Bununla beraber Instagram'ın kapatılma cezasının nedeni katalog suçlar olarak açıklanmıştı. Söz konusu katalog suçlar olduğunda mahkeme kararına gerek olmaksızın erişim engeli uıygulanabiliyor. Bu yüzden de Instagram'a erişim henüz açık değil.

BTK'nın sitesinde de erişim engelinin devam ettiği görülebiliyor

BTK'nın site bilgileri sorgulama aracından da sorgulama yapıldığında, "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadesi karşımıza çıkıyor.

Daha önce erişim engeli ile ilgili olarak konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uralıoğlu, kapatılma nedeninin katalog suçlar olduğunu belirterek, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Katalog suçlar nelerdir?

Öncelikle ülkemizin kanunlarında birden fazla katalog suç olduğunu belirtelim. Instagram'a BTK'nın yaptırım uygulayabileceği katalog suçlar ise 5651 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde tanımlanıyor. Bu suçlar ilgili maddede şöyle sıralanıyor:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

ç) (Ek:13/10/2022-7418/32 md.) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.