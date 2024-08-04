Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getrilen erişim engeli devam ediyor. BTK'nın almış olduğu re'sen erişim engeli kararından sonra mahkemeden karar çıkarılması bekleniyordu. Karar çıkarılması için gereken süre ise aslında sabaha karşı 03.00'te sona erecekti.
Bununla beraber Instagram'ın kapatılma cezasının nedeni katalog suçlar olarak açıklanmıştı. Söz konusu katalog suçlar olduğunda mahkeme kararına gerek olmaksızın erişim engeli uıygulanabiliyor. Bu yüzden de Instagram'a erişim henüz açık değil.
BTK'nın sitesinde de erişim engelinin devam ettiği görülebiliyor
BTK'nın site bilgileri sorgulama aracından da sorgulama yapıldığında, "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadesi karşımıza çıkıyor.
Daha önce erişim engeli ile ilgili olarak konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uralıoğlu, kapatılma nedeninin katalog suçlar olduğunu belirterek, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Katalog suçlar nelerdir?
Öncelikle ülkemizin kanunlarında birden fazla katalog suç olduğunu belirtelim. Instagram'a BTK'nın yaptırım uygulayabileceği katalog suçlar ise 5651 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde tanımlanıyor. Bu suçlar ilgili maddede şöyle sıralanıyor: