WhatsApp'a kullanıcıları sevindirecek pratik bir özellik geliyor. Yakında tek bir tıkla Facebook veya Instagram profil fotoğrafınızı WhatsApp profil fotoğrafınız yapabileceksiniz.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler test ediyordu. Platformun Instagram, Facebook gibi kardeş mecralarla entegre çalıştığını biliyoruz. Şimdi ise bu konuda kullanıcıları sevindirecek bir hamle yapılacağı ortaya çıktı.

WhatsApp’a Facebook ve Instagram profilinizle alakalı yepyeni bir özellik gelecek. WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark edilen özellik, profil fotoğrafı entegrasyonunu içeriyor.

Facebook ve Instagram profil fotoğrafınızı WhatsApp profil fotoğrafınız yapabileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere yakında kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına bağlı olan Instagram ve Facebook profillerinden profil fotoğraflarını aktarma imkânına sahip olacak. Tek bir tıkla Instagram veya Facebook profil fotoğrafınızı WhatsApp profil fotoğrafınız yapabileceksiniz.

Özellik, direkt olarak profil fotoğrafı kısmından kullanılabilecek. Böylece tüm Meta platformlarındaki hesaplarınızın entegre çalışmasını sağlayabileceksiniz. Ayrıca profil fotoğrafı seçme derdiniz olmayacak, direkt hazırda Instagram, Facebook’ta kullandığınız fotoğrafı hızlıca aktarabileceksiniz. Kimsenin profil fotoğrafının izni olmadan aktarılamayacağını da ekleyelim. Özellik, tamamen opsiyonel olacak.

WhatsApp’ın yeni özelliği şu anda test aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok ancak betada karşımıza çıkması, yakında geniş çapta çıkış yapabileceğini gösteriyor. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.